McDia Feliz vai ajudar em ampliação do Erastinho; veja como ajudar

O Hospital Erastinho é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2024, a 36ª edição da maior ação de mobilização em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. Este ano, o McDia Feliz será realizado no dia 24 de agosto (sábado) e este ano, a arrecadação será destinada a construção do Corredor dos Sonhos e manutenção do Espaço da Família, que acolhe crianças, adolescentes e familiares durante a permanência no Erastinho.

“O projeto do corredor irá proporcionar mais conforto e segurança no deslocamento entre a área do hospital até o espaço da família, local onde os pacientes e familiares recebem todo o carinho do voluntariado”, explica Angela Zanlorenzi, coordenadora local da campanha.

O projeto Corredor dos Sonhos visa reformar a passarela que conecta o Hospital Erastinho ao Espaço da Família, com o objetivo de proporcionar melhores condições de acesso em dias de frio, chuva ou vento forte. Considerando que muitos dos nossos pacientes são imunossuprimidos e não podem se expor a riscos de contaminação, é essencial garantir um trajeto seguro e protegido.

Para atender a essa necessidade, o projeto prevê a construção de um corredor fechado que ligará o Hospital ao Espaço da Família, proporcionando maior conforto e bem-estar tanto para os pacientes quanto para seus familiares, independentemente das condições climáticas.

Além de oferecer um ambiente seguro, essa iniciativa busca criar uma estrutura arquitetônica que reflita os valores de ética, empatia e respeito pela vida, proporcionando uma experiência mais humanizada e acolhedora. O projeto beneficiará aproximadamente 289 crianças e adolescentes atendidos anualmente no Hospital Erastinho.

“Mais uma vez o Erastinho participa dessa megacampanha, que é de extrema importância para nossos serviços. Com o Espaço da Família Ronald McDonald, hoje, crianças e adolescentes possuem um local adequado para atividades terapêuticas e recreativas, fator importante para a redução do abandono do tratamento oncológico. Recebemos mais de 20 mil pessoas desde a sua inauguração”, afirmou Fernando Cesar de Oliveira, superintendente do Complexo Erasto Gaertner, instituição a qual pertence o Erastinho.

O custo total estimado para a execução do projeto é de R$ 315.000,00. Deste montante, R$ 300.000,00 serão financiados com os recursos arrecadados durante o McDia Feliz, enquanto os R$ 15.000,00 restantes serão cobertos pelo hospital, como contrapartida.

Manutenção do Espaço da Família

O Espaço da Família, inaugurado em 2017 após dois anos de campanha de captação via McDia Feliz, é uma estrutura especialmente destinada ao acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento do câncer, juntamente com seus acompanhantes.

Este programa global desempenha um papel crucial na redução dos índices de abandono do tratamento oncológico infantojuvenil, proporcionando um ambiente que torna o tempo de espera menos desgastante e facilita o contato entre familiares e equipe médica.

Presente em 23 países, o programa visa oferecer conforto e acolhimento para as famílias das crianças e adolescentes em tratamento, garantindo que eles tenham o apoio necessário durante todo o processo. Desde a sua abertura até dezembro de 2023, o Espaço da Família no Hospital Erasto Gaertner registrou cerca de 20.000 visitas, evidenciando a importância e o impacto dessa iniciativa na vida dos pacientes e seus entes queridos.

Neste ano, a 36ª edição do McDia Feliz beneficiará 80 projetos de 49 instituições em 41 cidades nas cinco regiões do país, todas dedicadas à oncologia pediátrica. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, uma organização social sem fins lucrativos que, há mais de 25 anos, promove a saúde e o bem-estar de crianças, jovens e suas famílias, contribuindo para aumentar as chances de cura da doença no Brasil.

Clique aqui e confira a lista de projetos 2024.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer ainda é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, com um novo caso surgindo a cada hora. Diante dessa realidade, a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel, enfatiza a importância da união e da solidariedade de todos para mudar esse cenário e levar esperança a milhares de crianças, adolescentes e suas famílias em todo o país.

“O McDia Feliz é fundamental para a nossa missão de aumentar as chances do câncer infantojuvenil. Este evento não apenas mobiliza recursos essenciais para os projetos de tratamento e apoio, mas também desperta a consciência sobre a importância da solidariedade. Cada participação, cada Big Mac vendido, representa um passo a mais na luta pela vida dessas crianças e adolescentes. É um dia de união, onde juntos podemos levar esperança e fazer uma diferença real na vida de milhares de famílias.”

Solidariedade ampliada

Na edição de 2024 do McDia Feliz, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac vendido (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.

