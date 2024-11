Matrículas e rematrículas em escolas do Paraná terminam na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2025 termina no dia 29 de novembro, segundo a Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR). O processo é voltado para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual e também para aqueles que já fazem parte da rede, mas que ainda não confirmaram sua vaga.

De acordo com a Seed-PR, mesmo os alunos que perderam o prazo inicial de rematrícula podem regularizar a situação dentro do período atual. “O sistema permanece aberto e é possível confirmar a vaga ou até mesmo solicitar uma nova escola, se houver interesse. Nosso objetivo é assegurar que nenhum aluno fique sem acesso à educação no próximo ano”, reforça a chefe do Departamento de Governança de Dados, Fernanda Evangelista.

Quem pode se matricular ou fazer a rematrícula

O prazo é destinado a:

Estudantes que já fazem parte da rede estadual e precisam confirmar ou ajustar sua vaga

Alunos que desejam ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental, na 1ª série do Ensino Médio ou em cursos técnicos

Estudantes vindos de escolas privadas, federais, de outros estados ou que estão retomando os estudos

Como realizar o processo

O procedimento é realizado exclusivamente online, por meio da Área do Aluno no site oficial da Seed-PR. No sistema, os responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos podem:

Confirmar a vaga na escola indicada pela Secretaria

Solicitar mudança para até três instituições de preferência

Escolher cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, quando aplicável

O resultado da solicitação será enviado por e-mail, com informações sobre a alocação do estudante.

O secretário da Educação, Roni Miranda, destaca a praticidade do formato digital. “Nosso sistema online traz mais agilidade e segurança para as famílias. É fundamental que todos aproveitem este período para garantir a continuidade dos estudos, regularizando a matrícula ou rematrícula dentro do prazo”, afirmou.

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula ou rematrícula, os seguintes documentos devem ser apresentados:

RG e CPF do estudante

Comprovante de residência atualizado

Histórico escolar

Comprovante de vacinação (para rematrícula)

Documento do responsável legal (para menores de 18 anos).

A documentação pode ser anexada na plataforma ou entregue presencialmente na escola até o início do ano letivo, previsto para 5 de fevereiro de 2025.

Suporte e atendimento

Famílias que enfrentarem dificuldades no acesso à internet ou no uso da plataforma podem procurar ajuda nas escolas estaduais ou nos Núcleos Regionais de Educação. O prazo final é 29 de novembro.