Material criado por trio paranaense torna real casas feitas de cogumelos

A empresa paranaense Mush, interessada em reduzir o impacto ambiental causado pela construção civil, criou um material inédito 100% circular, feito a partir de micélio – raiz de cogumelos. O material orgânico produzido pela empresa usa resíduos da indústria da madeira e agrícolas, como serragem, cascas de grãos, palhas e bagaços para originar, junto com o micélio, o produto usado na construção civil.

O material tem propriedades antichamas que visam conforto térmico e acústico. Pode ser usado como revestimento, isolamento acústico ou placas decorativas. De acordo com o CEO da Mush, Eduardo Sydney, o material é a solução para construções sustentáveis. “É uma alternativa para reaproveitar os resíduos agroindustriais. Ele nasce da natureza e se um dia for descartado, volta para ela promovendo o crescimento de plantas”, explica.

LEIA TAMBÉM:

>> Leilão da PRF tem veículos com lances abaixo do mercado; Veja um garimpo das opções!

>> Entorno de local famoso de Curitiba ganhará cara nova; Veja como vai ficar!

O impacto ambiental causado pela indústria da construção civil – que chegou a níveis recordes de acordo com o Relatório de Situação Global 2020 para Edifícios e Construção da ONU, demonstra a urgência e necessidade de construções sustentáveis. O produto criado pela Mush usa, em média, 18 vezes menos água que o plástico e já gerou uma economia de 19 toneladas em emissões de carbono em seus processos – um esforço para combater o aquecimento global.

Expansão sustentável

O trio de sócios somam seus conhecimentos em engenharia química e de bioprocessamentos, Eduardo Sydney, Leandro Oshiro e Antonio Carlos de Francisco.

“Nossa meta é ampliar a atuação no mercado de construção civil e expandir também para o setor de embalagens. Entendemos que com a escalabilidade e produtos acessíveis, realizaremos os impactos ambientais e sociais que embasam todas as nossas ações”, comenta Eduardo.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?