Marinha alerta para ressaca e ondas de até 4,5 metros no Litoral do Paraná

A passagem de um ciclone extratropical na região Sul fez com que a Marinha do Brasil emitisse um alerta para a região litorânea dos estados do Sul. O ciclone poderá provocar ressaca, com ondas de direção Sudeste a Leste e altura de 4,5 metros entes as noites dos dias 12 e 14 de julho.

O sistema pode afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e São Paulo, incluindo também todo o Litoral do Paraná. Há possibilidade de ventos de até 100 km/h entre a noite do dia 12 e a manhã do dia 14 de julho.

