O tempo fechou em Curitiba nesta segunda-feira (10). Era perto do meio dia quando a chuva chegou com firmeza nem diversos bairros da capital. Acompanhada de raios, trovões e queda na temperatura, a chuva confirma o alerta de tempestade emitido pelo Inmet para cidades da região metropolitana de Curitiba. É nível amarelo, ou seja, perigo potencial.

O alerta de temporal emitido pelo Inmet tem validade até às 10h desta terça-feira e engloba região sul do Paraná e cidades da região metropolitana de Curitiba, conforme a imagem abaixo.

Devesa Civil de Curitiba em alerta

Curitiba recebeu na noite de domingo (9) uma precipitação acumulada de 9,6 mm de chuva registradas na Estação Meteorológica da Defesa Civil localizada no bairro Santa Felicidade. Foi a estação que mais registou um acumulado pluviométrico. A rajada de vento foi de 17,6 km/h registradas na estação do SIMEPAR, as 00:00 horas, localizada no bairro Jardim das Américas.

A prefeitura de Curitiba informou que permanece em atenção a possíveis ocorrências que venham a ocorrer. Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

