O site Bom Gourmet, plataforma de gastronomia do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), está sendo vítima de um golpe na internet durante a pandemia de coronavírus. Outras marcas do grupo, como a própria Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo também vêm sendo usadas para estelionatos online.

O mais recente é uma mensagem com um perfil falso do Bom Gourmet, plataforma de notícias gastronômicas do grupo, oferecendo um voucher de R$ 200 para ser gasto em restaurante.

Foi criada uma conta falsa no Instagram com o nome oficial_bom_gourmet em que é oferecido o voucher. Para conseguir o benefício, a pessoa teria que passar o número telefônico para conseguir um código de acesso que chegaria via SMS. Ao fornecer o número, os criminosos relatam que o código já está ativo por uma mensagem de WhatsApp.

LEIA MAIS – Restaurante elogia e paga anúncio a outro restaurante pra ajudar na crise

Na sequência, são pedidos os dados pessoais da pessoa e aí acontece o golpe. Além de o número de seus documentos poderem ser usados em outras crimes de estelionato, o próprio número do telefone estará nas mãos de alguém que pode usá-lo em outros golpes.

Estratégia do crime

No caso do Bom Gourmet, os criminosos usaram até imagens da campanha “Seja Bom”, programa de voucher solidário que ajuda os restaurantes, bares, cafés e outros estabelecimentos do meio a terem mais uma fonte de renda durante a pandemia.

A jornalista Deise Campos, editora do Bom Gourmet, relata que a estratégia dos falsários foi de confundir as pessoas com a campanha. “O ‘Seja Bom’ é um programa voucher com bônus de até 100%. As pessoas confundem as coisas e acabam caindo mesmo. Eles levam a pessoa ao entendimento de que o Bom Gourmet tem promoções, vantagens e fica fácil cair. É importante não fazer esta confusão”, orienta a editora.

VIU ESSA? – Festa clandestina na pandemia pode ter multa de R$ 15 mil a dono do imóvel em Curitiba

Atentos ao golpe, leitores contactaram o Bom Gourmet para saber da veracidade do voucher de R$ 200. A direção entrou em contato com a rede social e o perfil falso foi excluído. Até o momento, apenas uma vítima relatou que teve o WhatsApp clonado.

O caso de usar a marca com um voucher premiado foi usado no começo do ano em um supermercado de Curitiba. Na oportunidade, o golpe era de R$ 500 que poderia ser utilizado em compras.

Não caia no golpe!

Algumas dicas são importantes para não cair nas armadilhas dos bandidos. Sempre fique atento com os nomes das empresas e busque confirmar a veracidade com novas pesquisas ou até mesmo entrando em contato com o responsável pela possível promoção, seja pelas mídias sociais oficiais ou mesmo por telefone.

Caso desconfie, não arrisque! Para denunciar golpes para a Polícia Civil, deve-se procurar a Divisão de Combate ao Cibercrime (Nuciber) no telefone (41) 3304-6800.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?