Em tempos de voltas às aulas e de pagamento de impostos como IPVA e IPTU, a promessa de economizar algum dinheiro com as compras do mês fez muita gente cair em uma falsa promoção que circula pelas redes sociais. Nos últimos dias, consumidores de Curitiba e região se surpreenderam com a promessa de ganhar vales-compra de até R$ 500 em supermercados da Rede Condor, em posts publicados no Instagram. Para ganhar o prêmio, era necessário compartilhar o conteúdo, conseguir curtidas e mais seguidores para o perfil. No entanto, segundo a empresa, tudo não passou de uma “fake news”- como as notícias falsas da internet são conhecidas atualmente.

Em nota, a Rede Condor explica que um perfil falso com a marca Condor foi criado no Instagram e que este perfil seria o responsável por divulgar a notícia inverídica, de que a empresa estaria dando os vales-compra. Alertado por seus seguidores, o Condor afirmou que assim que soube, entrou com as medidas necessárias para pedir a desativação do perfil, visando impedir que mais seguidores e clientes fossem afetados pela informação.

“O Condor salienta que já está tomando todas as medidas necessárias para que o perfil seja suspenso e ressalta que só se comunica por meio das suas páginas oficiais: Instagram – @redecondor, Facebook – @RedeCondor, Twitter – @redecondor e site – www.condor.com.br/“, informa o Condor, em nota, ressaltando que só divulga ofertas e promoções em seus canais oficiais na internet.

Fique esperto!

Para não cair em golpes e ou em fake news, a orientação de especialistas em redes sociais é verificar a origem das publicações, entrando nos sites e páginas oficiais das empresas. Além disto, ofertas “milagrosas”, erros de português e imagens fora dos padrões usados pelas marcas também costumam dar indícios de que a postagem feita nas redes sociais pode ser falsa.