A atriz Regina Duarte aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro, mas para um período de teste na Secretaria Especial de Cultura. Sem dizer se haverá nomeação e em que condições aceitou o cargo, a atriz que interpretou personagens como Rainha da Sucata e Viúva Porcina nas novelas, inicia quarta-feira (22) na pasta.

“Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um ‘noivado’ que possivelmente trará frutos ao país”, afirmou o presidente nas redes sociais.

Regina Duarte conversou com Bolsonaro na tarde desta segunda-feira (20). Mais cedo, publicou uma mensagem em uma rede social dizendo “vambora, com muito amor no coração”.Uma possibilidade que vem sendo cogitada pelo governo federal é de recriar o Ministério da Cultura para Regina Duarte.

A atriz foi convidada para assumir a pasta após a demissão do diretor de teatro Roberto Alvim do cargo de secretário especial de Cultura. Alvim foi desligado pelo próprio Bolsonaro após copiar o discurso de Joseph Goebbels, o ministro nazista da propaganda, em um pronunciamento oficial, o que gerou bastante desgaste ao governo Bolsonaro.