Carlos Camilo, mais conhecido como Malla, poderia ser mais um barbeiro premiado, reconhecido por troféus, clientela fiel, trabalhando em Quatro Barras, região Metropolitana de Curitiba. Mas este paranaense de 28 anos faz o que pouca gente consegue: cortar o cabelo de autistas. Algo que parece banal para quem não passa por essa dificuldade, mas que emociona pais, mães e famílias que viajam quilômetros para entregar seus filhos ao talento e sensibilidade dele.

Um trabalho feito sem traumas, sem ficar preso a cadeira, sem provocar crises e executado no tempo da criança. “Eu preparo o ambiente para receber esse cliente. Quando ele chega, já sei a música que gosta, o desenho preferido”, explica. O barbeiro também não recepciona a criança, espera ela entrar, começar a brincar, se inteirar com o ambiente, para depois, quando já está à vontade, estabelecer uma ligação. “É um atendimento que não tem hora para terminar”, afirma Malla.

LEIA TAMBÉM:

>> Motorista de aplicativo cria “agência de RH” e cativa passageiros com boas histórias em Curitiba

>> Paraná é alvo de mega operação contra massacres nas escolas; jovens suspeitos serão internados

Um dom natural

Malla é barbeiro há sete anos e há três atende autistas. No início, foi uma demanda natural. “Um dia alguém me falou da dificuldade em cortar o cabelo do filho e topei o desafio. Eu não via diferença entre autistas e não autistas, pra mim, era tudo criança”, relata. A partir daí, um pai contou para o outro, que contou para o outro e Malla percebeu que a questão do cabelo era uma dificuldade em muitas famílias de crianças autistas.

“Foi quando parei para estudar e me informar melhor sobre este universo”, explica. Ao aprender sobre os níveis e particularidades de quem está no espectro autista, o barbeiro entendeu melhor as necessidades deste público e criou métodos próprios de conseguir cortar o cabelo dessas crianças.

“Eles têm sensibilidade auditiva. O barulho da máquina de corte é um problema. Mas muitos gostam do ventilador… Então, em muitos atendimentos, uso o ventilador para mascarar o som do barbeador”, exemplifica.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Trabalho voluntário e o sucesso nas redes sociais

O atendimento a crianças autistas virou um trabalho voluntário. Malla atende, todas as terças-feiras, este público gratuitamente. “Eu não cobro, mas a maioria paga”, conta em tom de surpresa. “Muitos pais ficam tão felizes ao ver o cabelo do filho cortadinho e a criança feliz, que pagam a mais, para que outra criança que não tenha condições seja atendida”, explica.

E essa emoção foi o tema de um vídeo publicado na última sexta-feira (14) no Instagram do Malla’s Barber. A postagem viralizou e, até esta terça-feira (18), tinha quase sete milhões de visualizações, 516 mil curtidas e 70 mil compartilhamentos.

O vídeo é o relato do corte de cabelo do Theo, que termina com um super abraço da criança no barbeiro. “É muito gratificante”, declara o profissional.

Mas Theo é apenas uma das mais de 500 crianças autistas atendidas nos últimos meses pelo barbeiro. Ele conta que já recebeu cliente que veio de São Paulo para ser atendido. “E isso não é bom, mostra que não existem profissionais preparados e humanizados para elas”, comenta.

“No fim das contas, autistas são crianças que precisam de paciência e atenção, como qualquer outra”, explica enquanto corta o cabelo do sobrinho Bryan, de 5 anos, que veio ao estúdio especialmente para a reportagem. “O meu sobrinho, que não é autista também tinha medo de cortar o cabelo e agora pede para vir aqui usar a capa do Flash”, conta.

“Toda criança, se forçada, reprimida e mal tratada, vai ter medo de qualquer procedimento. Com o cabelo não é diferente”, continua. Malla acredita que as crianças autistas só precisam de um pouco mais de preparo, de compreensão, muita paciência e um profissional disposto a realmente ajudar.

Planos para o futuro?

Malla quer montar um estúdio adaptado e preparado para atender crianças autistas. “Ainda está no papel, mas é meu sonho”, afirma.

E se depender do alcance que o trabalho do barbeiro está tendo, a próxima reportagem vai ser da inauguração.

Se interessou pelo trabalho do Malla?

A barbearia Malla’s Barber fica na Av. Dom Pedro II, 62 – Palmitalzinho, Quatro Barras. O telefone para agendamento é o (41) 99782-8143. Instagram: @mallasbarber

Veja que incrível