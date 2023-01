A invasão de manifestantes golpistas ao Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, gerou repercussão das autoridades no Paraná. Rafael Greca, prefeito de Curitiba, repudiou a violenta invasão de manifestantes golpistas contra os prédios públicos.

“O Brasil não merece ruptura do pleno Estado Democrático de Direito Constitucional. Todos os eleitos democraticamente devem ter assegurado o irrestrito respeito de seus Direitos. O povo brasileiro merece paz social, viver e trabalhar em harmonia”, disse o prefeito de Curitiba sobre as manifestações e quebradeira em Brasília.

Assim como o prefeito de Curitiba, o governador do Paraná, Ratinho Jr, também repudiou os atos. “Repudio profundamente os atos de violência e os distúrbios acontecidos hoje, no planalto e no STF, na capital do país. Acredito na democracia, em um Brasil unido, livre e em paz”, disse o governador Ratinho Jr sobre os ator terroristas em Brasília.

Repudio profundamente os atos de violência e os distúrbios acontecidos hoje, no planalto e no STF, na capital do país. Acredito na democracia, em um Brasil unido, livre e em paz. — @ratinho_jr (@ratinho_jr) January 8, 2023

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), também repudiu os atos terroristas e afirmou que a democracia brasileira é, também, formada pelo respeito às instituições e respeito ao pluralismo político. Veja abaixo!

