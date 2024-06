Mala misteriosa na Rodoviária de Curitiba mobiliza Esquadrão Antibombas

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionado após uma mala ser deixada no meio da Rodoviária de Curitiba, na noite de sexta-feira (07).

De acordo com a PMPR, perto das 21h40, um homem deixou uma mala preta, junto com um travesseiro, próximo à plataforma 6. A polícia foi acionada e, por conta de um possível conteúdo perigoso, isolou o local.



Enquanto a equipe aguardava a chegada do Esquadrão Antibombas, foi verificado nas imagens de câmeras da rodoviária que o homem, de aproximadamente 1,80m de altura, deixou os itens no meio da área de embarque e saiu. Em seguida ele voltou, pegou a mala e deixou na coluna próxima aos bancos, local em que ela foi encontrada pelas equipes.

+ Leia também: Nova linha de ônibus entre municípios da RMC vai diminuir trajeto pela metade



Ainda conforme a PM, pela gravação das imagens foi visto que o suspeito, ao deixar a mala, conversou com um homem mais velho. Esse senhor contou à polícia que o homem largou o objeto alegando que iria para São Paulo e pediu para que ele cuidasse do item. Depois, ele voltou e disse ter tido uma desavença familiar e que não iria mais viajar, saindo na sequência.

+ Leia também: BR-376, no litoral do Paraná, é interditada após grave acidente entre carro e caminhão



Na manhã deste sábado (08) a equipe do BOPE verificou que dentro da mala havia objetos pessoais. E seguida, o local foi liberado.

+ Leia também: No mesmo dia que ‘Parceiro da Escola’ é sancionado, Paraná torna documentos da Educação sigilosos por 5 anos

Perigo de bomba na Rodoviária de Curitiba não afetou viagens

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, não houve nenhum problema no embarque e desembarque de passageiros.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista