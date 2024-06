Uma pessoa morreu em um grave acidente entre dois caminhões e um carro, na manhã deste sábado (08), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A colisão aconteceu na pista sentido Santa Catarina. A rodovia está totalmente bloqueada.



A colisão aconteceu no km 673, logo após a segunda área de escape. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazem o atendimento no local.

Leia também:

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376, às 12 horas, a fila de retenção estava em 7 quilômetros.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!