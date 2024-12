Mais de 15 bairros de Curitiba e região ficam sem água nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de quinze bairros de Curitiba e da região metropolitana podem ficar sem água entre esta quinta-feira (05) e a manhã de sexta-feira (06).

Segundo a Sanepar, são executados serviços de higienização e manutenção preventiva nos reservatórios de água do Bairro Alto e do Bairro Mercês, e novas interligações na rede de distribuição de água de Curitiba, no Alto da Glória.

Veja abaixo as regiões afetadas.

Manutenção no reservatório Bairro Alto

Os serviços no reservatório Bairro Alto iniciaram na manhã desta quinta-feira e vão seguir até as 17 horas. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente, a partir das 8 horas de sexta-feira (06).

Com a realização deste serviço, podem ficar sem água os bairros:

Curitiba

Atuba

Bacacheri

Bairro Alto

Capão da Imbuia

Jardim Social

Tarumã

Colombo

Bairro Atuba

Limpeza no Reservatório Mercês

Já a limpeza e a manutenção no Reservatório Mercês foram realizadas nesta manhã. Mas, o fornecimento de água deve voltar de forma gradativa à normalidade, a partir das 23h30 desta quinta.

Os bairros impactados por este serviço são:

Curitiba

Abranches

Bigorrilho

Bom Retiro

Mercês

Pilarzinho

São Francisco

São Lourenço

Vista Alegre

Cascatinha

São João

Novas interligações de rede

A Sanepar também realizou novas interligações na rede de distribuição de água, na manhã desta quinta-feira, impactando o abastecimento. A normalização prevista pela empresa deve ocorrer a partir das 22 horas desta quinta-feira. Neste serviço, são impactados imóveis do seguinte bairro:

Curitiba

Alto da Glória