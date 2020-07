Mais 20 moradores de Curitiba perderam suas vidas após serem contaminados com o novo coronavírus. Com as novas vítimas, o total de mortes provocadas pela doença chegou a 524 nesta quinta-feira (30), conforme o boletim epidemiológico diário, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além dos óbitos, mais 496 casos de covid-19 também foram confirmados na cidade, que já soma 18.627 infectados, desde 11 de março.

De acordo com secretaria, 5.690 habitantes da capital seguem na fase ativa da infecção, sendo capazes de transmitir a covid-19. Por outro lado, 12.413 pacientes venceram a doença e são considerados recuperados pelos médicos e pelas autoridades de saúde municipais. Em Curitiba, outras 595 suspeitas da doença ainda são investigadas.

Vítimas da covid-19

As pessoas que faleceram por covid-19 e que tiveram suas mortes divulgadas nesta quinta-feira, são 10 homens e 10 mulheres, tinham entre 45 e 95 anos de idade. Segundo a SMS, 18 deles estavam internados em hospitais da capital e apenas dois dos pacientes não possuíam fatores de risco ou doenças crônicas.

Das novas mortes, 14 aconteceram nas últimas 24 horas e as cinco demais, que estavam em investigação, ocorreram entre os dias 17 e 27 de julho. Na capital, mais quatro óbitos ainda terão os resultados para covid-19 confirmados ou descartados pelos exames.

Ocupação nas UTIs

88% dos 355 leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19 estão ocupados em Curitiba nesta quinta-feira (30). Estes leitos recebem pessoas infectadas com o coronavírus ou com suspeita de infecção por síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). Segundo a prefeitura, ainda restam 40 leitos do SUS livres nos hospitais de Curitiba.

Já diagnosticados com covid-19, 596 curitibanos e moradores da cidade estão internados atualmente em hospitais públicos e particulares, sendo que 252 deles estão em estado mais grave, sob cuidados médicos em leitos de UTI.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Thursday, July 30, 2020

