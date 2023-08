Desde a meia-noite desta sexta-feira (25), a tarifa do transporte público em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foi reduzida em R$ 0,15, passando de R$ 4,75 para R$ 4,60. Essa mudança beneficiará diretamente mais de 37 mil usuários e foi possível graças a retirada do Imposto Sobre Serviços (ISS) da planilha tarifária.

Segundo a Prefeitura de SJ Pinhais, essa medida visa tornar o serviço mais acessível e econômico para os cidadãos da cidade, uma vez que a administração busca constantemente melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. “A tarifa anterior de R$ 4,75 já era uma das mais competitivas da região, e essa redução de R$ 0,15, além de causar um alívio no bolso dos passageiros, ainda vai incentivar o uso do transporte público municipal”, diz conteúdo publicado no site da prefeitura.

O ISS representava 3% do valor total da tarifa. “Sabemos que o transporte público é essencial para muitos e a redução na tarifa foi uma das maneiras que encontramos de beneficiar os são-joseenses. Nosso objetivo é tornar esse serviço mais vantajoso e acessível à população, além de aliviar o custo de vida de nossos munícipes”, afirmou a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer.

O secretário de Urbanismo, Transportes e Trânsito, Lucas Pigatto, também comentou sobre como a iniciativa. “Em fevereiro deste ano, enquanto outros municípios aumentaram suas tarifas, nós mantivemos o valor da passagem. E agora, após estudos e planejamento, conseguimos reduzir em 15 centavos o valor da tarifa do transporte público”

