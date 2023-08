Filhos e netos de catadores terão cursos de tecnologia de graça em Curitiba

No dia 18 de setembro será lançado o Instituto Catadores de Futuro, uma instituição que, em parceria com a Universidade Livre para Eficiência Humana (Unilehu), vai oferecer cursos de Tecnologia da Informação gratuito para os filhos e netos dos catadores de recicláveis de Curitiba.

O prefeito Rafael Greca se reuniu com os fundadores do Instituto Catadores de Futuro e da Unilehu, nesta quinta-feira (24/8), na Prefeitura de Curitiba. Greca foi convidado para o evento de lançamento do instituto.

+ Leia mais: Estação-tubo no Centro de Curitiba vai ser ampliada; reforma inicia em breve

o curso terá um total de 280 horas, com aulas de segunda a sexta-feira no período da noite. No curso os alunos vão aprender sobre informática básica, introdução a administração, relacionamento interpessoal, qualidade de vida e inteligência emocional, marketing pessoal, educação financeira, mundo e mercado de trabalho.

Para a inscrição é preciso ter 16 anos ou mais, ensino fundamental em curso (preferência em escola pública) e famílias em vulnerabilidade social. O link para as inscrições é este aqui.

“Essa parceria nasceu com o objetivo de proporcionar novas oportunidades para os catadores, seus filhos e seus netos. Assim, se abre um campo enorme de oportunidades. A qualificação é muito importante, pois o conhecimento fica pra vida toda. Outras portas de emprego se abrirão e poderemos ter grandes profissionais surgindo para o mercado de trabalho”, explicou o diretor de Relações Institucionais da Unilehu, Henry Xavier.

O evento

Com as presenças da secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, e o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, Greca explicou como a Prefeitura de Curitiba apoia as 40 associações que participam do programa Ecocidadão.

O objetivo principal do programa municipal é melhorar a qualidade de vida dos catadores e fortalecer a rede de coleta e separação de materiais reciclados. Cada associação participante recebe remuneração conforme a quantidade de material recebido, valor que é utilizado para cobrir as despesas. O lucro vem da venda dos materiais separados nos barracões.

+ Viva Curitiba: Bendito Cafezito aposta em suspiros, marshmallows e MPB em Curitiba!

“Também temos o programa Empregotech, que é coordenado pelo Vale do Pinhão da Agência Curitiba de Desenvolvimento. Oferecemos cursos gratuitos de informática e de tecnologia para os jovens. Podemos ter uma parceria e oferecer esses cursos para o Instituto Catadores de Futuro também”, explicou Greca.

“Será uma honra contar com o senhor prefeito neste processo de inauguração do Instituto Catadores de Futuro. Vamos oferecer cursos gratuitos para adolescentes e jovens de 16 a 24 anos. Ao final do curso eles estarão preparados para trabalhar em uma empresa no nível de suporte de informática”, disse Solange de Freitas, presidente do Instituto Catadores de Futuro.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná