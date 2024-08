Maior bairro de Curitiba deve ficar sem água nesta quinta-feira

A troca de um macromedidor da Sanepar, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água no grande e populoso bairro da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), nesta quinta-feira (15).

Os serviços serão feitos das 8h às 16h e podem afetar o abastecimento em regiões dentro da CIC, de acordo com a companhia. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente, a partir das 20h da quinta-feira.

A empresa reforça que os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Imóveis sem água

Devem ficar sem água nas torneiras durante este período, as pessoas que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação à população é evitar desperdícios.

Reclamações e dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

