Uma mãe de 42 anos e o filho de 18 anos foram presos em flagrante nesta terça-feira (26) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelo crime de receptação qualificada, na Cidade Industrial de Curitiba.

No local, a equipe localizou 200 quilos de fios de telefone que foram reconhecidos como sendo de propriedade de uma empresa de serviço telefônico. O flagrante só possível após os policiais receberem uma denúncia.

+ Leia mais: Polícia encontra égua carbonizada em terreno de casa na RMC; estava prenhe

“Os policiais civis flagraram mãe e filho descascando fios telefônicos que haviam sido furtados da rede pública. Ao serem presos alegaram que não seriam responsáveis pelo furto dos cabos, mas apenas recebendo para descascar os fios”, conta o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

De acordo com Brown, as investigações seguirão a fim de esclarecer os fatos.

+ Leia também: Quatro são presos em ação que estourou laboratório de drogas na Grande Curitiba

Denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra receptações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes