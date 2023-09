Quatro homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira (27), em Curitiba, Pinhais e Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana, suspeitos de atuação no tráfico de drogas. Durante a ação foram apreendidos maconha, ecstasy, MDMA, além de munições e três armas, sendo duas pistolas e um revólver.

A responsabilidade no cumprimento de mandados de busca e apreensão foi da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Em um dos locais em que foi efetuada a prisão, os policiais encontraram vários vasos de machonha. “Em um dos locais tinha uma estufa de maconha com dezenas de pés de maconha. Apreendemos também bastante drogas sintéticas”, contou o delegado Rodrigo Brown.

Os policiais recolheram 50 pés de maconha, 20 mil comprimidos de ecstasy,3 quilos de MDMA. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

