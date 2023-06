A noite deste domingo (4) está convidativa para olhar para o céu. A lua cheia, a primeira de junho, marca a despedida do outono para a entrada do inverno no Hemisfério Sul, no dia 20 de junho. A Super Lua recebe mundialmente dois apelidos – Lua de Morango e Lua de Mel.

Nos Estados Unidos, tradicionalmente é o início da colheita de morangos e por isto recebeu o apelido. Já na Europa, a relação é com os primeiros dias de casamento, ou seja, verdadeira uma lua de mel.

Para quem está em Curitiba ou mesmo na Região Metropolitana, a visibilidade da Lua é possível devido ao bom tempo na região. Segundo o Simepar, mesmo com a queda na temperatura no período noturno, o tempo vai seguir limpo.

Diferentes nomes

Em todos os meses do ano, existe uma denominação diferente para a Lua. Tem a da colheita, fruta, do castor e até do caçador. “Isto foi definido por pessoas no hemisfério norte. A relação é com eles e difere da gente, que está em outro posicionamento”, ressaltou o diretor do Parque da Ciência, Anisio Lasievicz

Abaixo, a lista completa das luas cheias do ano:

Lua do Lobo (janeiro) – ganhou esse nome dos índios americanos por causa dos uivos dos lobos.

Lua da Neve (fevereiro) – o nome é por causa das nevascas nesta época do ano no hemisfério norte.

Lua das Minhocas (março) – é o início do fim do inverno no hemisfério norte, quando minhocas surgem no solo.

Lua do Ovo (Abril) – o nome está relacionado ao período da desova dos peixes no Hemisfério Norte.

Lua das Flores (maio) – o nome está relacionado à primavera no hemisfério norte, a estação das flores.

Lua do Morango (junho) – neste período é a colheita de morangos nos Estados Unidos.

Lua do Feno (julho) – neste período é a colheita do feno que alimenta os animais no hemisfério norte.

Lua do Peixe (agosto) – neste período começa a pesca do esturjão nos lagos dos Estados Unidos.

Lua da Fruta (setembro) – neste período começa a colheita das frutas no hemisfério norte.

Lua do Caçador (outubro) – nesta época do ano caçadores iam para as florestas garantir carnes para o inverno.

Lua do Castor (novembro) – os castores começam a concluir suas tocas nos rios para sobreviverem ao inverno.

Lua Fria (dezembro) – marca a chegada de fato do frio no inverno, com noites mais longas.

