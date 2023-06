Uma batida em uma árvore na BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, vitimou um homem de 30 anos na madrugada deste domingo (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava em uma via de linha reta sentido Curitiba, quando saiu da pista e colidiu com uma árvore no canteiro lateral da via.

Duas pessoas estavam no carro, mas o condutor não foi localizado após o acidente. A Polícia Civil de Morretes irá investigar a ocorrência.

