Lotado e com muito calor, Litoral tem aumento expressivo no consumo de água

As altas temperaturas, associadas ao período de festas e de férias, resultaram em aumentos expressivos no consumo de água tratada em várias regiões do Paraná nos últimos dias.

De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), entre os dias 20 e 27 de dezembro, o litoral foi a região que mais consumiu água tratada no estado, com um aumento de 20% no consumo em relação ao mesmo período de 2024. Somente em Guaratuba, o aumento foi de 25% e em Caiobá (Matinhos), de 22%.

No último sábado (27), foram consumidos mais de 94 milhões de litros de água nas cidades do litoral atendidas pela Sanepar (Morretes, Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba). O volume soma 1 milhão de litros a mais do que o registrado no dia 31 de dezembro, pico do consumo em 2024.

Para se ter uma ideia da dimensão deste consumo, o volume utilizado em apenas um dia seria suficiente para abastecer por um mês inteiro a cidade de Capanema, com cerca de 20 mil habitantes.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, afirma que a alta demanda já é esperada neste período no litoral e a Companhia se preparou para o abastecimento dos serviços essenciais durante o Verão Maior Paraná. “Entretanto, o calor excessivo contribuiu para aumentar ainda mais o consumo. Por isso, é fundamental que a população utilize a água de maneira consciente para garantir o abastecimento durante esses picos de consumo”, solicita Bley.

O gerente-geral da Sanepar para Curitiba, Litoral e Região Metropolitana, Fábio Basso, reforça que as equipes da Companhia estão trabalhando ininterruptamente para evitar casos pontuais de desabastecimento e baixa pressão.

As equipes acompanham os sistemas de captação, tratamento e distribuição de água 24 horas por dia, realizando revisões frequentes para agir de maneira preventiva, caso seja necessário.

Abastecimento em Curitiba e RMC

Segundo o presidente, foi identificado nos últimos dias um consumo de água bastante elevado, com acréscimos que variaram entre 10 e 25% no consumo também na grande Curitiba. “Em Curitiba e Região Metropolitana, tivemos um acréscimo de volume suficiente para abastecer uma cidade com mais de 200 mil pessoas. Isso muito provavelmente por conta das altas temperaturas. É importante o uso bastante racional da água, priorizando a higiene pessoal e a alimentação”, explica Basso. Lembrando que na véspera de Natal milhares de moradores de Curitiba ficaram sem água justamente no dia da ceia.

Calor intenso

Um dos principais fatores para o aumento do consumo de água é o calor intenso. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas estão significativamente acima da média. Desde o dia 22, várias cidades paranaenses registram temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da temperatura máxima média para o mês de dezembro.

Uso consciente de água

Adotar algumas práticas simples no dia a dia pode ajudar a diminuir o desperdício, reduzir o consumo e colaborar com a preservação da água — recurso essencial e finito — e com a sustentabilidade do meio ambiente. Confira as orientações da Sanepar.

Evite deixar a torneira aberta enquanto lava a louça. Enxaguar toda a louça de uma só vez reduz significativamente o consumo.

Otimize o uso da água na hora de lavar a roupa; é indicado juntar uma boa quantidade de peças em um mesmo ciclo.

A água da máquina de lavar roupa ou do tanque pode ser reutilizada para lavar tapetes, calçados, pisos, calçadas, quintais e áreas externas.

Antes de lavar a calçada, use a vassoura para retirar a sujeira e não a mangueira.

Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro.

É fundamental fazer a manutenção regular da válvula hidra, da caixa de descarga e das torneiras para evitar desperdícios.

Lavar as mãos, fazer a barba e escovar os dentes com a torneira continuamente aberta causa um grande desperdício de água. Por isso, abra a torneira somente para molhar ou enxaguar, mantendo-a fechada durante o restante do processo.

Tomar banho rápido é essencial para economizar água. A cada 5 minutos de chuveiro ligado, cerca de 70 litros de água são consumidos.

