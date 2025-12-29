Família sobrevive a capotamento, sai do carro e é atropelada por caminhão no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um intervalo de poucos minutos, três pessoas viveram o extremo contraste entre a sobrevivência e a fatalidade na manhã desta segunda-feira (29). Após o carro em que estavam capotar na BR-376, em Palmeira, região dos Campos Gerais do Paraná, as vítimas conseguiram sair do veículo por conta própria. O que parecia ser um livramento tornou-se uma tragédia: elas foram atropeladas por um caminhão logo em seguida.

O acidente ocorreu por volta das 7h50, no km 519, próximo à entrada da Colônia Witmarsum. O grupo, que viajava em um carro com placas de Dourados (MS), sobreviveu ao primeiro impacto do capotamento. No entanto, ao tentarem se colocar em segurança e abandonar o veículo acidentado na rodovia, foram surpreendidos pelo veículo de carga.

O impacto do segundo acidente foi devastador, deixando o saldo de uma morte e dois feridos graves, enquanto os ocupantes do caminhão não sofreram ferimentos. O socorro contou com o apoio de um helicóptero e do Samu. A vítima fatal foi uma mulher de 30 anos, que morreu no local antes de receber atendimento. Um homem de 40 anos, que sofreu múltiplos traumas na face e precisou ser entubado no local, sendo transportado de helicóptero para um hospital em Ponta Grossa.

Uma jovem de 19 anos, com ferimentos nas pernas e dores nas costas, encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).