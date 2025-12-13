Bombeiros alertam sobre prevenção de afogamentos em piscinas no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) emitiu um alerta sobre os cuidados essenciais para prevenir afogamentos em piscinas durante o verão. A capitã Luisiana Guimarães Cavalca destaca que a supervisão constante de um adulto é o fator mais importante para evitar tragédias, especialmente envolvendo crianças pequenas.

Segundo a capitã, a maioria dos casos de afogamento em piscinas envolve crianças que ainda não sabem nadar e se aproximam da água sem perceber o risco. Ela recomenda que um adulto responsável esteja sempre a um braço de distância da criança, preferencialmente dentro da piscina, para possibilitar um resgate imediato se necessário.

Outras medidas de segurança incluem instalar barreiras físicas como cercas, grades ou lonas resistentes para impedir o acesso livre à piscina, manter brinquedos longe da borda, e usar apenas equipamentos de flutuação homologados pela Marinha. A capitã alerta que dispositivos infláveis comuns podem criar uma falsa sensação de segurança.

Em caso de afogamento, o CBMPR orienta agir rapidamente: retirar a pessoa da água, virá-la para o lado direito para facilitar a saída da água, ligar para o 193 e, se necessário, iniciar imediatamente a reanimação cardiopulmonar. A capitã enfatiza a importância de aprender essa técnica, pois pode salvar vidas até a chegada do atendimento especializado.

O CBMPR também alerta sobre os riscos do consumo de álcool próximo à piscina e de brincadeiras perigosas como saltos na borda, que podem resultar em lesões graves. Em piscinas coletivas, é fundamental respeitar as orientações dos guarda-vidas e garantir o acesso controlado, especialmente em condomínios.