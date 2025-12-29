Turistas lotam o Litoral do Paraná e impulsionam venda de pescados em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Somente neste domingo (28/12), a concessionária EPR Litoral Pioneiro registrou um fluxo de cerca de 27 mil veículos na praça de pedágio da BR-277, em São José dos Pinhais, sentido Litoral do Paraná. O intenso movimento reflete a chegada de turistas para aproveitar o fim de ano, movimentando não apenas as estradas, mas também o comércio local das cidades praianas.

Em Matinhos, o efeito do aumento de visitantes já é percebido no Mercado Municipal de Pescados. Na manhã desta segunda-feira (29/12), imagens enviadas à Tribuna mostraram filas formadas por clientes interessados em comprar pescados frescos de diversos tipos.

O aumento na procura também impacta os preços, que variam conforme o tipo de produto. Por exemplo, o quilo da tilápia é vendido em média a R$ 35,00, enquanto no mercado municipal chega a custar R$ 55,00.

Já o camarão rosa apresenta preços mais acessíveis do que em supermercados da capital. O valor do quilo varia entre R$ 85,00 e R$ 100, dependendo se o cliente deseja comprá-lo limpo ou não.

Onde comprar no Litoral?

Durante a temporada, os mercados municipais das cidades litorâneas funcionarão normalmente, oferecendo produtos frescos e variedades de frutos do mar. No entanto, é importante ficar atento: o funcionamento pode sofrer alterações em feriados, como na quinta-feira (1º/1). Confira, abaixo, onde ir as compras no litoral e os horários durante a temporada:

Mercado Municipal de Pescados

Endereço: Rua da Fonte, nº 591, em Matinhos

Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 18h

Mercado do Peixe

Endereço: Rua Erva Mate, Pontal do Sul, em Pontal do Paraná

Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 19h30

Mercado Municipal de Guaratuba

Endereço: Rua Newton de Souza, s/n°, em Guaratuba

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 15h

Mercado Municipal de Paranaguá Nilton Abel de Lima

Endereço: Rua João Régis, no Centro Histórico, em Paranaguá

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 18h

Mercado Municipal de Antonina

Endereço: Rua João Viana, nº 240, no Centro Histórico, em Antonina

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 21h; e aos domingos, das 9h às 17h

