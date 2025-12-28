Curitiba “ferve” e 4 cidades da RMC batem máximas do ano; litoral muito quente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A temperatura máxima registrada em Curitiba neste domingo (28/12) chegou a 33,5 ºC, segundo dados do Simepar. O valor ficou próximo do recorde histórico recente, registrado na última sexta-feira (26/12), quando os termômetros marcaram 34,3 ºC na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Metropolitana de Curitiba, quatro cidades bateram o recorde de calor do ano. Em Pinhais, a máxima chegou a 35,1 ºC, a mais alta da região neste domingo. Em seguida aparecem Lapa, com 34,6 ºC; Colombo, com 34,1 ºC; e Fazenda Rio Grande, com 33,6 ºC, conforme dados do Simepar.

+ Veja mais: Prédio famoso de Curitiba foi considerado ousado e revolucionário na década de 70

Outros municípios do estado também registraram recordes anuais de temperaturas elevadas. Confira alguns dos maiores valores registrados neste domingo:

Fazenda Rio Grande: 33,6°C

Irati: 34,3°C

Jaguariaíva: 33,6°C

Lapa: 34,6°C

Pinhais: 35,1°C

União da Vitória: 34,6°C

Colombo (INMET): 34,1°C

São Mateus do Sul (INMET): 35,6°C

No Litoral do Paraná, o calor foi ainda mais intenso. Guaraqueçaba registrou a maior temperatura do estado, com 39,6 ºC. Em outras cidades litorâneas, os termômetros também passaram dos 30 ºC. Em Guaratuba, por exemplo, a máxima foi de 33 ºC, mas a sensação térmica chegou a 41,4 ºC, impulsionada pela alta umidade do ar.

Trégua do calor?

A partir de domingo, o cenário meteorológico começa a mudar no Paraná. O rompimento do bloqueio atmosférico que atuava sobre o Sudeste do país e parte do estado favorece o aumento das áreas de instabilidade. Com isso, há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões paranaenses.

Sem ar-condicionado? Veja como refrescar a casa nos dias mais quentes do verão

Apesar da mudança no tempo, o calor ainda persiste, embora com menor intensidade. Em Curitiba, as temperaturas máximas devem cair gradualmente e ficar em torno de 26 ºC até quinta-feira (31/12). A previsão indica chuvas frequentes ao longo da semana, o que deve aliviar o calor intenso registrado nos últimos dias.