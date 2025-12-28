Prédio famoso de Curitiba foi considerado ousado e revolucionário na década de 70

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Encravado no coração bairro Cabral, em Curitiba, o imponente edifício do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) é um dos exemplos mais expressivos do eco-brutalismo em Curitiba. Construído no fim da década de 1970, o prédio de seis pavimentos chama a atenção de quem passa pela região, especialmente pela inclinação marcante da estrutura e pela integração entre concreto e vegetação.

O imóvel foi projetado originalmente para abrigar a sede da antiga Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná (ACARPA). A inauguração ocorreu em 12 de março de 1979, durante o governo de Jayme Canet Júnior.

Em 2019, a Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), na época em que era Instituto, foi incorporada ao IDR-Paraná, passando novamente a propriedade do edifício. Atualmente, o letreiro da estatal ocupa a face oposta às floreiras que marcam o conjunto arquitetônico. Confira, abaixo, imagens da construção:

Foto: André Nacli. Foto: André Nacli. Foto: André Nacli.

O projeto é assinado pelos arquitetos Luiz Forte Netto, Orlando Busarello e Dilva Slomp Busarello, que propuseram uma solução ousada para a época, pensada para dialogar com o clima de Curitiba. A concepção segue princípios do brutalismo, com uso intenso de concreto aparente, volumes robustos, formas geométricas marcantes e estruturas expostas, como vigas e pilares.

A inclinação da fachada não é apenas estética. Ela permite maior incidência solar durante o inverno, contribuindo para o aquecimento natural dos ambientes internos. Já no verão, a vegetação instalada nas floreiras atua como proteção térmica, funcionando como um quebra-sol natural e ajudando a reduzir a temperatura interna do edifício.

Outro destaque é a composição da fachada, marcada pelo contraste entre o concreto bruto, as esquadrias de vidro escurecido e as escadas de incêndio externas, construídas em formato de hélice.

O edifício está localizado na Rua da Bandeira, nº 500, no bairro Cabral. O acesso principal está abaixo do nível das floreiras.