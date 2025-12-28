Verão no Paraná terá contingente recorde de policiais e bombeiros 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As forças de segurança do Paraná vão atuar neste verão com o maior efetivo já mobilizado para o litoral e para as regiões de praias de água doce do estado. Ao todo, mais de 2,5 mil profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros estarão nas ruas para prevenir crimes e dar respostas rápidas durante o período de maior movimento nessas áreas.

Para coordenar essa operação reforçada, a Secretaria de Segurança Pública instalou um Centro de Controle de Operações em Matinhos. A estrutura permite o monitoramento em tempo real e a integração entre as forças, com apoio de tecnologia, equipamentos especializados, aeronaves, embarcações e viaturas.

A Polícia Militar concentra uma parte importante desse reforço, com 770 policiais destacados exclusivamente para a operação de verão. O trabalho será intensificado em locais de grande circulação de pessoas, com patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo.

Unidades especializadas como Choque, Rotam, Rone, Cavalaria, Batalhão de Operações Aéreas, Patrulha Costeira, Trânsito e Polícia Rodoviária também participam da ação, que conta ainda com helicópteros, quadriciclos, motocicletas e módulos de atendimento ao público.

Para viabilizar essa atuação, a PM recebeu investimentos do governo do Paraná, incluindo seis embarcações — três motos aquáticas e três reboques — destinadas à Costa Noroeste, além de mais de 700 viaturas, cães, drones e armamentos. O investimento estimado chega a R$ 169 milhões.

A grande preocupação do governo do estado está relacionada à concentração de público em grandes eventos, ao risco de furtos e ao aumento do fluxo de drogas durante a temporada. “É o maior contingente porque temos a necessidade de ter mais efetivo, considerando os shows que teremos”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Segundo ele, parte dos policiais atuará à paisana para coibir crimes.

A Polícia Civil também reforçou sua estrutura para o verão, com mais de 550 servidores, entre delegados, investigadores e papiloscopistas. A proposta é ampliar o atendimento à população, atuar de forma preventiva e dar mais agilidade às investigações. Um dos principais apoios será a Delegacia Móvel, instalada em ônibus adaptados, que permite o registro de boletins de ocorrência, orientações e acesso a serviços da polícia judiciária.

Além do reforço de pessoal, a Polícia Civil recebeu novos equipamentos, como 524 fuzis, 45 drones, 490 rádio transceptores, 800 viaturas caracterizadas e descaracterizadas, quatro Dodge RAM, 200 tasers, um micro-ônibus, um caminhão e 116 óculos de visão noturna. O investimento total nessa área foi de R$ 140 milhões.

O secretário de Segurança Pública destacou ainda que a ampliação do efetivo nas áreas de veraneio não compromete a segurança em outras regiões do estado. “É importante salientar que isso não traz prejuízo e nenhum para os outros municípios do nosso estado. Então eles [policiais] vêm para cá de forma voluntária, são remunerados para isso, mas sem prejuízo do policiamento rotineiro que nós fazemos em outros municípios do estado”, falou.

Corpo de Bombeiros terá quase 300 guarda-vidas no litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros também entra na temporada de verão com um efetivo recorde: serão 669 bombeiros militares e 362 guarda-vidas em atuação. A maior parte desse contingente ficará no litoral, com 607 bombeiros militares e 292 guarda-vidas, focados principalmente em ações de prevenção e salvamento.

Durante o verão, 133 postos de guarda-vidas estarão ativos em todo o Paraná. Desse total, 110 ficam distribuídos entre Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá, além de nove na Costa Oeste e 14 na Costa Noroeste.

O reforço inclui ainda novos recursos operacionais. O helicóptero Arcanjo 01, primeira aeronave exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, vai atuar diariamente em missões de resgate ao longo da temporada. A operação também contará com drones, motos aquáticas, embarcações, veículos off-road e bicicletas elétricas.

Além do trabalho operacional, os bombeiros vão intensificar ações educativas para prevenir afogamentos. As equipes estarão próximas de veranistas e moradores durante todo o período.

“O Corpo de Bombeiros estará presente não apenas na faixa de areia, mas em todos os locais onde haja grande circulação de pessoas, levando informações de forma lúdica e educativa, principalmente sobre o significado das bandeiras e os cuidados no meio líquido e terrestre”, explica o tenente-coronel e comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, responsável pelo litoral do Paraná, Fabrício Frazatto dos Santos.