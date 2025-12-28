PM prende homem em flagrante e apreende drogas em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes no fim da tarde deste sábado (27) em Guaratuba, litoral do estado. A ação faz parte da Operação Verão 25/26, que visa reprimir o tráfico na região.

Policiais observaram um indivíduo realizando negociações suspeitas com transeuntes, caracterizadas por trocas rápidas de dinheiro por objetos embalados em plástico. Uma equipe de Rádio Patrulha Auto (RPA) abordou o suspeito e constatou que ele portava grande quantidade de drogas prontas para venda.

Foram apreendidas 251 porções de crack, 22 porções de cocaína e aproximadamente 8 gramas de maconha. Os policiais também encontraram R$ 1,7 mil em dinheiro com o suspeito, que admitiu comercializar os entorpecentes no local.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com as testemunhas e o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.