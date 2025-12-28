Verão Maior Paraná: 111 prisões e 156 resgates em oito dias de operação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná já está a todo vapor nas praias do nosso litoral e a piazada não está para brincadeira. Em apenas oito dias de operação, as forças de segurança do estado realizaram 111 prisões e 156 resgates no mar. Os dados quentinhos acabaram de sair do forno, divulgados neste sábado (27).

A parceria entre Polícia Militar e Civil está rendendo frutos. Além das prisões em flagrante, foram lavrados 125 Termos Circunstanciados e cumpridos 29 mandados de prisão. E não para por aí! Dez armas de fogo foram retiradas de circulação e mais de 1,5 mil chamados pelo 190 foram atendidos.

No quesito trânsito, a situação também está movimentada. Foram registradas 1.112 autuações, 12 acidentes e 7 veículos recuperados que estavam com alerta de furto ou roubo.

Já o Corpo de Bombeiros não teve descanso. Os 156 resgates no mar mostram que o trabalho está intenso. Infelizmente, foram registrados 16 casos de afogamento e uma morte confirmada. Por isso mesmo, a corporação intensificou as ações preventivas, realizando 3.649 orientações diretas a banhistas que curtiam as praias do Litoral.

E para garantir que todo mundo curta o verão com segurança, as forças de segurança prestaram 37.082 orientações gerais à população e distribuíram 4.140 pulseiras de identificação, principalmente para a criançada. Essa é aquela velha e boa ideia para não perder os pequenos na multidão!

A Polícia Penal também marcou presença, realizando 19 escoltas que envolveram 74 pessoas privadas de liberdade. Enquanto isso, a Polícia Científica concluiu 173 perícias no período.

As ações do Verão Maior Paraná acontecem em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. O objetivo? Garantir a segurança de quem mora e de quem visita o litoral paranaense durante a temporada de verão.

