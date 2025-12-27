Bairro Novo recebe melhorias em saúde, infraestrutura e lazer em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Bairro Novo de Curitiba, que abrange os bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará, recebeu diversas melhorias em 2025. As ações incluíram anúncio de nova unidade de saúde, reformas em unidades existentes, pavimentação de ruas, revitalização de espaços de lazer e iluminação cênica de igreja histórica.

No setor da saúde, foi anunciada a construção da Unidade de Saúde Parque Iguaçu no Ganchinho, com investimento de R$ 6 milhões. Cinco unidades de saúde existentes passaram por reformas e melhorias, incluindo pintura, troca de telhado e adequações estruturais.

Na infraestrutura urbana, ruas de saibro receberam pavimentação asfáltica, como trechos das ruas Bortolo Pelanda e Pedro Pilatto no Umbará. Atualmente, outras três vias estão em obras, totalizando 3,6 km de novas pavimentações. A manutenção da malha viária existente também foi realizada, com 10,1 km de vias recebendo serviços de fresa e recape.

No âmbito do lazer e esporte, o Centro de Esportes e Lazer Bairro Novo ganhou piso modular na quadra poliesportiva e duas novas quadras – uma de areia para vôlei e futevôlei e outra oficial de tênis. A Igreja São Pedro do Umbará recebeu iluminação cênica com 118 luminárias LED, valorizando sua arquitetura histórica.

Outras melhorias incluíram a reforma completa do Restaurante Popular do Sítio Cercado e uma obra emergencial na via marginal do Contorno Leste, conhecida como Estrada do Ganchinho. As ações fazem parte do programa de requalificação e obras da capital paranaense.