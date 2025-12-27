Balanço 2025

Bairro Novo recebe melhorias em saúde, infraestrutura e lazer em 2025

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/12/25 10h51
Prefeitura de Curitiba conclui obra emergencial na Estrada do Ganchinho, garantindo mais segurança viária para a população. Curitiba, 29/07/2025. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Regional Bairro Novo de Curitiba, que abrange os bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará, recebeu diversas melhorias em 2025. As ações incluíram anúncio de nova unidade de saúde, reformas em unidades existentes, pavimentação de ruas, revitalização de espaços de lazer e iluminação cênica de igreja histórica.

No setor da saúde, foi anunciada a construção da Unidade de Saúde Parque Iguaçu no Ganchinho, com investimento de R$ 6 milhões. Cinco unidades de saúde existentes passaram por reformas e melhorias, incluindo pintura, troca de telhado e adequações estruturais.

Na infraestrutura urbana, ruas de saibro receberam pavimentação asfáltica, como trechos das ruas Bortolo Pelanda e Pedro Pilatto no Umbará. Atualmente, outras três vias estão em obras, totalizando 3,6 km de novas pavimentações. A manutenção da malha viária existente também foi realizada, com 10,1 km de vias recebendo serviços de fresa e recape.

No âmbito do lazer e esporte, o Centro de Esportes e Lazer Bairro Novo ganhou piso modular na quadra poliesportiva e duas novas quadras – uma de areia para vôlei e futevôlei e outra oficial de tênis. A Igreja São Pedro do Umbará recebeu iluminação cênica com 118 luminárias LED, valorizando sua arquitetura histórica.

Outras melhorias incluíram a reforma completa do Restaurante Popular do Sítio Cercado e uma obra emergencial na via marginal do Contorno Leste, conhecida como Estrada do Ganchinho. As ações fazem parte do programa de requalificação e obras da capital paranaense.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.