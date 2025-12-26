Mãe alcoolizada é presa após morte de filho por afogamento no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma tragédia familiar marcou o feriado de Natal em Paranaguá, no Litoral paranaense. Um menino de apenas três anos perdeu a vida por afogamento na quinta-feira (25/12), em uma área conhecida como Rio da Areia, durante as atividades do Verão Maior Paraná.

A mãe da criança foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelo crime de abandono de incapaz. O caso ganhou contornos ainda mais dramáticos quando as investigações revelaram que a mulher estava sob efeito de álcool no momento do incidente.

+ Leia mais Bebê de 15 dias engasga e é salva por policial no Litoral do Paraná; Vídeo

As diligências policiais tiveram início logo após o acionamento das autoridades para atender a ocorrência. A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento do município por pessoas que estavam no local, apresentando sinais claros de afogamento. Apesar dos esforços da equipe médica, o pequeno não resistiu.

“A criança chegou à unidade levada por pessoas que estavam na região, e a mãe apareceu somente depois da entrada da vítima”, afirma a delegada da PCPR Anielen Matias.

Com a confirmação do óbito, policiais civis dirigiram-se até o ponto onde teria ocorrido a tragédia. Durante a investigação no local, as autoridades descobriram que a mulher estava acompanhada de familiares e conhecidos, mas deixou a criança sem supervisão nas proximidades do rio.

“As informações mostram que os primeiros socorros foram prestados por terceiros e que a mãe havia ingerido bebida alcoólica ao longo do dia e desde a madrugada”, detalha a delegada.

Diante das evidências coletadas, a PCPR lavrou o flagrante pelo crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso reforça a importância da vigilância constante de crianças em ambientes aquáticos, especialmente durante o período de veraneio, quando aumenta a frequência de pessoas em rios, lagos e praias do litoral paranaense.