Loja de roupas tradicional do Centro de Curitiba fechará as portas de unidade

Localizada no térreo do Edifício Santa Júlia, em frente à Praça Osório, a tradicional Loja Coelho fechará as portas neste sábado (27/12). O encerramento das atividades da unidade foi comunicado pelas redes sociais do estabelecimento e marca o fim de um capítulo histórico no comércio do Centro de Curitiba.

Com mais de 60 anos de trajetória, a loja da Praça Osório foi a primeira da marca e se tornou referência para gerações de clientes. O fundador, Carlos da Costa Coelho, faleceu em 2014, aos 91 anos. Quando abriu o negócio, ainda na década de 1950, tinha apenas 33 anos e transformou o ponto.

Os móveis da loja foram feitos sob medida na época da inauguração e seguem preservados até hoje. A loja é conhecida por oferecer artigos masculinos como roupas, boinas, cintos, sapatos e chapéus.

A partir do dia 12 de janeiro, após o recesso, a Loja Coelho passará a funcionar exclusivamente na unidade do Batel, localizada na Rua Deputado Antônio Baby, a duas quadras de distância do Shopping Pátio Batel. O novo endereço foi inaugurado em novembro de 2023, como parte de uma estratégia de continuidade da marca.

