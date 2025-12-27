Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, a Mega-Sena da Virada transforma um número abstrato em possibilidades quase irreais quando convertido em bens do cotidiano. Caso um único apostador leve o valor — feito ainda inédito na história do prêmio —, o montante permitiria escolhas que vão do básico ao luxo extremo.

Com esse dinheiro, seria possível comprar cerca de 1.666 apartamentos de 70 metros quadrados em Curitiba, avaliados em aproximadamente R$ 600 mil cada. Em bairros de classe média, isso equivale a erguer praticamente um novo bairro do zero.

A quantia da Mega da Virada 2025 também permitiria investir no litoral. Seriam 2.500 casas de praia no Litoral do Paraná, considerando imóveis de cerca de 80 metros quadrados, avaliados em R$ 400 mil. Já no litoral catarinense, o mesmo valor compraria 16 coberturas em Balneário Camboriú, nos moldes do apartamento do jogador Neymar, avaliado em aproximadamente R$ 60 milhões.

No setor automotivo, R$ 1 bilhão compraria 12,7 mil unidades do Renault Kwid Zen, modelo de entrada da montadora. Entre os elétricos, o valor seria suficiente para adquirir 6.667 unidades do BYD Dolphin, um dos mais populares do segmento no Brasil.

Esse volume de carros elétricos permitiria, por exemplo, motorizar completamente as quatro menores cidades do Paraná em população — Nova Aliança do Iguaçu, Jardim Olinda, Santa Inês e Miraselva — e ainda sobrariam 287 veículos de “troco” com a bolada da Mega da Virada 2025.

Para quem prefere o luxo extremo, o montante possibilita a compra de 16 unidades do Pagani Utopia, considerado o carro mais caro do Brasil (cerca de R$ 60 milhões). Mesmo após a aquisição, ainda restariam cerca de R$ 40 milhões, valor suficiente para pagar R$ 1,14 milhão em IPVA desses veículos por dois anos.

A lista de extravagâncias não para por aí. Com R$ 1 bilhão, seria possível adquirir os seguintes itens:

33 jatos Phenom 100EX, avaliados em R$ 30 milhões cada;

16.666 passagens aéreas de primeira classe entre São Paulo e Dubai, a R$ 62 mil cada;

25 Ferraris SF90 Stradale, avaliadas em cerca de R$ 40 milhões;

22 iates de luxo, ao custo médio de R$ 45 milhões;

1.000 bolsas Hermès Birkin Himalaya, feitas em couro de crocodilo e avaliadas em R$ 1 milhão cada;

50 relógios Patek Philippe Grand Complications, de R$ 20 milhões;

20 ilhas particulares no Brasil, estimadas em R$ 50 milhões cada.

Essa bolada toda permitiria, ainda, ajudar muita gente que precisa.

Para quem prefere uma estratégia mais conservadora, o valor aplicado na poupança por cinco anos renderia cerca de R$ 308,5 milhões, sem incidência de Imposto de Renda. Isso representaria uma mesada de aproximadamente R$ 25,7 milhões, apenas com os rendimentos.

Apesar de parecer muita grana, o prêmio recorde de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2025 representa aproximadamente 0,024% da fortuna total de Elon Musk, considerado a pessoa mais rica do mundo em 2025.

Como jogar na Mega da Virada?

As apostas da Mega da Virada encerram na próxima quarta-feira (31) às 20h, horário de Brasília. O valor mínimo para apostar online diminuiu de R$ 30 reais para R$ 2,50 por compra, e o pagamento é feito com cartão de crédito e PIX.

