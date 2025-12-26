Mega da Virada 2025: como apostar online e quanto custa; prêmio é de R$ 1 bilhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem é que não gosta de uma grana extra? Ainda mais quando falamos de um prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada! Mas aquela fila que serpenteia na lotérica, com gente suando, impaciente e olhando no relógio a cada minuto, não é para qualquer um. Se você é desse time que não tem paciência para encarar essa maratona, relaxa que tem solução!

A tecnologia veio para facilitar nossa vida, inclusive na hora de fazer aquela fezinha especial de fim de ano. E olha que maravilha: você pode apostar tranquilamente pela internet, no conforto de casa.

As opções são duas: o site oficial da CAIXA ou o aplicativo Loterias CAIXA. Vamos aos detalhes dessa facilidade que muita gente ainda não conhece.

Aplicativo da Loterias Caixa

O app Loterias CAIXA é praticamente uma “lotérica de bolso”. Foi desenvolvido justamente para acabar com aquela agonia da fila e trazer mais conforto na hora de apostar. Pelo aplicativo, você consegue fazer sua fezinha em quase todas as loterias – só a Loteria Federal que fica de fora dessa festa.

Para começar a usar é moleza: baixe o app na Play Store ou na App Store, cadastre-se com seu CPF e crie uma senha de seis números. É preciso ser maior de 18 anos para apostar.

O aplicativo tem suas vantagens! Você pode fazer a famosa “Teimosinha” para vários concursos e escolher os próprios números ou, se preferir deixar na mão do destino, usar a opção “Completar com números aleatórios”. Tem ainda a “Surpresinha”, onde os números ficam escondidos até você finalizar a compra – para os supersticiosos de plantão.

O valor mínimo para apostar online diminuiu de R$ 30 reais para R$ 2,50 por compra, e o pagamento é feito com cartão de crédito e PIX.

Portal para os mais tradicionais

Se você é daqueles que prefere a tela maior do computador, o Portal Loterias Online da CAIXA segue a mesma linha do aplicativo. A mecânica é praticamente idêntica: cadastro, escolha da modalidade e definição da aposta.

No portal, você também pode escolher entre fazer uma aposta simples com seis números (para a Mega-Sena), aumentar as chances com mais números, escolher todos os números ou deixar o sistema completar aleatoriamente. Depois é só colocar no carrinho e seguir para o pagamento.

O valor mínimo também é de R$ 2,50, mas o limite máximo diário é de R$ 9.300 – para quem está realmente determinado a levar esse bilhão para casa!

Até quando dá para jogar na Mega da Virada?

E atenção com o prazo: as apostas da Mega da Virada encerram na próxima quarta-feira (31) às 20h, horário de Brasília. Nada de deixar para última hora e depois culpar a internet que caiu ou o cartão que travou!

Então já sabe: se você quer tentar a sorte sem enfrentar aquela fila que parece não ter fim, aposte online. E quem sabe 2026 não começa com você bilionário? Seria uma história e tanto para contar no boteco!