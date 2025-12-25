Mega da Virada: golpistas criam sites falsos de apostas e Caixa faz alerta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A poucos dias para um dos sorteios mais esperados do ano, a Caixa Econômica Federal acende o alerta vermelho contra golpistas que estão criando sites falsos para simular o portal das Loterias Online. Com o maior prêmio da história, estimado em R$ 1 bilhão, o assédio de falsários aumentou nas últimas semanas.

“Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela”, lembra a Caixa.

O tradicional concurso especial da Mega-Sena acontece, como de costume, no último dia do ano. Os apostadores têm até as 20h do dia 31 de dezembro para registrar os palpites. As apostas podem ser feitas nas mais de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país, pelo portal e aplicativo oficiais das loterias ou, para quem é cliente da Caixa, diretamente pelo internet banking.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. Quem não quer perder o momento da revelação das dezenas milionárias pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook das Loterias Caixa e pelo canal oficial da instituição no Youtube, a partir das 22h.

Regras da Mega da Virada

Uma característica importante da Mega da Virada é que o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será distribuído entre os apostadores que acertarem cinco números, e assim sucessivamente. Desde a estreia em 2009, a Mega da Virada já transformou a vida de 130 apostadores que acertaram as seis dezenas.

O montante deste ano representa um salto de 57% em relação aos R$ 635 milhões distribuídos na edição anterior. Segundo a Caixa, esse crescimento expressivo deve-se ao aumento das vendas e a duas importantes mudanças na forma de calcular o prêmio.

“A primeira foi o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada da modalidade Mega Sena de 5% para 10% nos concursos regulares. A outra, foi o aumento do valor da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que acertam 6 dezenas, que passou para 90%”, explicou, em comunicado.