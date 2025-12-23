Sorteio da Mega-Sena 2955 não acontece nesta terça-feira; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional sorteio da Mega-Sena, referente ao concurso 2955, que aconteceria nesta terça-feira (23/12) não será realizado. Os apostadores terão que aguardar um pouco mais, já que os concursos regulares da loteria foram temporariamente “congelados” até o final do ano.

A pausa nos sorteios normais acontece em função da preparação para o evento mais aguardado pelos apostadores brasileiros: a Mega-Sena da Virada, marcada para o dia 31 de dezembro. Este ano, o prêmio especial promete ser o maior da história, alcançando a impressionante marca de R$ 1 bilhão.

O último concurso regular foi realizado no sábado (20/12), quando a Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 62 milhões. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.

Agora, todas as atenções se voltam para a esperada Mega da Virada, que tradicionalmente encerra o ano com um dos maiores prêmios das loterias brasileiras. O concurso especial sempre atrai grande número de apostadores, que sonham em começar o novo ano com o bolso recheado.

A suspensão temporária dos concursos regulares é uma prática comum da Caixa Econômica Federal neste período, permitindo concentrar os recursos para o sorteio especial de fim de ano.

Como funciona a Mega da Virada

A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena realizado todos os anos, no dia 31 de dezembro. O sorteio segue as mesmas regras da Mega-Sena tradicional: são sorteadas seis dezenas entre os números de 1 a 60. Vence quem acertar todos os números. A principal diferença é que o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da faixa seguinte, com cinco acertos e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O valor do prêmio é formado por uma parte da arrecadação de todos os concursos da Mega-Sena ao longo do ano, o que garante cifras recordes. O sorteio é transmitido ao vivo.