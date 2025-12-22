Prêmio da Mega da Virada acumula e vai para R$ 1 bilhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já fez a sua aposta? Entrou no bolão dos amigos, do trabalho ou da família? Então corre que pode ser que a sorte grande finalmente venha até você. Esse ano, o prêmio da Mega da Virada acumulou para R$ 1 bilhão! Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite do último sábado (20/12), do concurso 2954 da Mega-Sena.

O sorteio com o maior prêmio da história do concurso será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. No último sábado, os números sorteados foram 01, 09, 37, 39, 42, 44. O prêmio era de R$ 62 milhões.

Ao todo, 38 apostas acertaram cinco dezenas e faturaram cada uma R$ 69 mil. Pouco mais de 4 mil vencedores da quadra levaram para cara R$ 1 mil.