Recesso em Curitiba: veja o que abre e fecha neste fim de ano

A partir deste sábado (20/12), Curitiba entra oficialmente em clima de recesso natalino. As repartições públicas municipais fecham as portas e só voltam ao batente na segunda-feira (05/01). Nem tudo para na cidade. Vários serviços essenciais e alguns atrativos seguem funcionando, com horários especiais.

Vai precisar pegar ônibus? Fazer compras no Mercado Municipal? Ou quem sabe aproveitar os espaços culturais da cidade? Confira o guia completo para você não se perder durante esse período.

Transporte Coletivo

25/12- quinta-feira – tabela de horário de feriado.

26/12 – sexta-feira – sábado.

27/12 – sábado – sábado.

28/12 – domingo – domingo.

29/12 – segunda-feira – dias úteis.

30/12 – terça-feira – dias úteis.

31/12 – quarta-feira – sábado.

1/1 – quinta-feira – feriado.

2/1 – sexta-feira – sábado.

3/1 – sábado – sábado.

4/1 – domingo – domingo.

A Linha Turismo funcionará todos os dias.

Cartão-transporte – atendimento exclusivo no posto da Urbs na Regional Matriz nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, das 10h às 16h, mediante agendamento prévio pelo https://agendaonline.curitiba.pr.gov.br/#!/login

Urbs Móvel não terá operação entre 22/12 e 4/1.

Mercado Municipal Capão Raso

24/12 – aberto das 9h às 18h.

25/12 – fechado.

31/12 – aberto das 9h às 16h.

1/1 – fechado.

Rua da Cidadania Matriz

24/12 – aberta das 9h às 18h.

25/12 – fechada.

31/12 – aberta das 9h às 16h.

1/1 – fechado.

Estacionamento Rui Barbosa

24/12 – aberto das 7h às 19h.

25/12 – fechado.

31/12 – aberto das 7h às 16h.

1/1 – fechado.

Rua 24 Horas

24 e 25/12 – aberta das 9h à meia noite.

31/12 e 1/1 – aberta das 9h à meia noite.

Arcadas do Pelourinho

24/12 – aberto das 7h às 18h.

25/12 – aberto das 7h às 19h.

31/12 – aberto das 7h às 19h.

1/1 – aberto das 7h às 19h.

Arcadas do São Francisco

24/12 – aberto das 8h às18h.

25/12 – aberto das 8h às 16h.

31/12 – aberto das 8h às 18h.

1/1 – aberto das 8h às 16h.

Lojas #CuritibaSuaLinda

Mercado Municipal

24/12 – aberta – 9h às 16h.

25/12 – fechada.

26 e 27/12 – aberta – 9h às 18h.

28/12 – aberta – 9h às 13h.

29 e 30/12 – aberta – 9h às 18h.

31/12 – aberta – 9h às 13h.

1 e 2/1 – fechada.

Torre Panorâmica

24/12 – aberta – 10h às 15h.

25/12 – aberta – 14h às 18h.

26 a 30/12 – aberta – 10h às 18h.

31/12 – aberta– 10h às 15h.

1/1 – aberta – 14h às 18h.

2/1 – aberta – 10h às 18h.

Memorial Paranista

22 a 25/12 – fechada.

26 a 30/12 – abera – 10h às 18h.

31/12 e 1/1 – fechada.

2/1 – aberta – 10h às 18h.

Jardim Botânico

24/12 – aberta – 9h às 16h.

25 a 30/12 – aberta – 9h às 18h.

31/12– aberta – 9h às 16h.

1 e 2/1 – aberta – 9h às 18h.

Aeroporto

Aberta todos os dias – 8h às 22h.

ESPAÇOS CULTURAIS

Cine Passeio

Fechado nos dias 23, 24 e 25/12 e nos dias 30 e 31/12 e 1/1.

Horário especial de atendimento de 19/12 a 7/1: 13h às 22h.



Cine Guarani

Fechado nos dias 23, 24 e 25/12 e nos dias 30 e 31/12 e 1/1.

Demais dias, funcionamento normal, das 13h às 22h.



Teatro da Vila

Fechado de 16/12 a 6/1.



Memorial Paranista

Fechado nos dias 23, 24 e 25/12 e nos dias 30 e 31/12 e 1/1.

Demais dias, funcionamento normal, das 10h às 18h.



Memorial de Curitiba

Aberto até as 15h nos dias 24 e 31/12.

Fechado nos dias 25/12 e 1/1.

Demais dias, horário normal, das 9h às 12h e das 13h às 18h (exceto segundas-feiras, quando fica fechado para manutenção).



Museu Municipal de Arte Sacra

Fechado nos dias 23, 24 e 25/12 e nos dias 30 e 31/12 e 1/1.

Demais dias, funcionamento normal das 10 às 19h (exceto segundas-feiras, quando fica fechado para manutenção).

EDUCAÇÃO

Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados. O ano letivo de 2026 começa no dia 10 de fevereiro.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Nos dias 22, 23, 26, 29 e 30/12 e 2 /1, onze unidades estarão abertas das 8h às 17h para atendimentos de saúde. Para retirada de medicamentos de receitas já emitidas pelo SUS, é preciso ir até a unidade de referência aberta no distrito sanitário de residência do usuário. A partir do dia 5/1, o atendimento volta ao normal nas 109 unidades de saúde do município.

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Parigot de Souza: Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado.

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bacacheri: Avenida Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri.

Distrito Sanitário Boqueirão

US Visitação: Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão.

Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema: Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia.

US Salgado Filho: Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba.

Distrito Sanitário CIC

US Oswaldo Cruz: Rua Pedro Gusso, 3.749 – CIC.

Distrito Sanitário Matriz

US Ouvidor Pardinho: Rua 24 de Maio, 807, Praça Ouvidor Pardinho – Centro (apenas nos dias 22, 23 e 26/12).

US Mãe Curitibana: Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco (apenas nos dias 29 e 30/12 e 2/1).

Distrito Sanitário Portão

US Santa Amélia: Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha.

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US São Braz: Rua Antônio Escorsin, 1.960 – São Braz.

Distrito Sanitário Tatuquara

US Moradias da Ordem: Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, CIC.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2.590 – Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das 7h às 22h. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps

Caps II

24, 25 e 26/12 – fechados.

29 e 30/12 – abertos.

31/12 a 2/1- fechados.

Os Caps II não funcionam nos fins de semana.

Caps III

20 e 21/12 – fechado para atendimento ao público externo, mas com atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.

22 e 23/12 – aberto.

24, 25 e 26/12 – fechado para atendimento ao público externo, mas com atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.

29 e 30/12 – aberto.

31/12 a 4/1 – fechado para atendimento ao público externo, mas com atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Sábado (20/12) a terça (23/12) – das 8h às 19h.

Quarta (24/12) – das 8h às 16h.

Quinta (25/12) – fechado.

Sexta (26/12) e sábado (27/12) – das 8h às 18h.

Sábado (27/12) – das 8h às 18h.

Domingo (28/12) – das 8h às 16h.

Segunda (29/12) e terça (30/12) – das 8h às 19h.

Quarta (31/12) – das 8h às 16h

Quinta (1/1) e sexta-feira (2/1) – fechado

Mercado Regional Cajuru

Segunda (22/12) e terça-feira (23/12) – das 8h às 18h.

Quarta-feira (24/12) – das 7h às 15h.

Quinta-feira (25/12) – fechado.

Sexta-feira (26/12) – das 8h às 18h.

Sábado (27/12) – das 7h às 18h.

Domingo (28/12) – das 7h às 12h.

Segunda (29/12) e terça-feira (30/12) – das 8h às 18h.

Quarta-feira (31/12) – das 7h às 15h.

Quinta-feira (1/1) à quinta-feira (8/1) – fechado.

Armazéns da Família

Fechados de sábado (20/12) a segunda-feira (5/1).

Feiras Livres Diurnas

De segunda (22/12) a domingo (4/1) – ponto facultativo.

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

De segunda (22/12) a domingo (4/1) – ponto facultativo.

Feiras Orgânicas

De segunda (22/12) a domingo (4/1) – ponto facultativo.

Programa Nossa Feira

De segunda (22/12) a domingo (4/1) – ponto facultativo.

Sacolões da Família

Boa Vista

Quinta-feira (25/12) – fechado.

Quinta-feira (1/1) à Quarta-feira (14/01/2026) – fechado.

Boqueirão

Quarta-feira (24/12) – das 8h às 18h.

Quinta-feira (25/12) – fechado.

Quarta-feira (31/12) – das 9h às 16h.

Quinta (1/1) e sexta-feira (2/1) – fechado.

Capão Raso

Terça-feira (23/12) – das 9h às 22h.

Quarta-feira (24/12) – das 9h às 18h.

Quinta-feira (25/12) – fechado.

Quarta-feira (31/12) – das 9h às 16h.

Quinta (1/1) e sexta-feira (2/1) – fechado.

Carmo

De segunda (22/12) a domingo (4/1) – ponto facultativo.

Fazendinha

Quarta-feira (24/12) – das 8h às 18h.

Quinta-feira (25/12) – fechado.

Quarta-feira (31/12) – das 8h às 18h.

Quinta (1/1) a domingo (4/1) – fechado.

Jardim Paranaense

De segunda (22/12) a domingo (4/1) – ponto facultativo.

Pinheirinho

Quarta-feira (24/12) – das 8h às 18h

Quinta-feira (25/12) – fechado

Quarta-feira (31/12) – das 8h às 18h

Quinta (1/1) a domingo (4/1) – fechado.

Rui Barbosa

Terça-feira (23/12) – das 09h às 18h

Quarta-feira (24/12) – das 09h às 18h

Quinta-feira (25/12) – fechado

Quarta-feira (31/12) – das 09h às 16h

Quinta-feira (1/1) – fechado

Sexta-feira (2/1) – fechado

Santa Cândida

De terça (23/12) a domingo (4/1) – fechado

Santa Efigênia

Terça-feira (23/12) – das 9h às 18h.

Quarta-feira (24/12) – das 9h às 17h.

Quinta-feira (25/12) – fechado.

Terça e quarta-feira (31/12) – das 9h às 17h.

Quinta-feira (1/1) – fechado.

Santa Felicidade

Terça-feira (23/12) – 7h às 19h.

Quarta (24/12) a domingo (4/1) – fechado.

Vila Sandra

Quarta-feira (24/12) – das 8h às 18h

Quinta-feira (25/12) – fechado

Quarta-feira (31/12) – das 8h às 18h

Quinta (1/1) a domingo (4/1) – fechado

Restaurantes Populares

Dias 22, 23, 29 e 30/12 – abertos

Dias 24, 25, 26, 31/12, 1 e 2/1 – fechados

*O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

ATRATIVOS TURÍSTICOS

Torre Panorâmica – nos dias 24 e 31/12, aberta das 10h às 15h, e nos dias 25/12 e 1/1, das 14h às 18h. Nos outros dias, aberta das 10h às 18h, com último acesso às 17h30. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). (41) 3339-7613 (WhatsApp).

Jardim Botânico de Curitiba – aberto normalmente todos os dias das 6h às 20h, por conta das atrações do Natal. Jardim das Sensações funciona normalmente, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.

Zoológico de Curitiba – aberto normalmente, das 10h às 16h. Fecha para manutenção às segundas-feiras.

Museu de História Natural Capão da Imbuia – fechado nos dias 24, 25, 30 e 31/12 e no dia 1/1. Nos demais dias, das 9h às 16h45.

Passeio Público – aberto todos os dias, das 6h às 20h.

AGÊNCIA CURITIBA

Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação – fechada a partir de sábado (20/12). Reabre no dia 5 de janeiro.

Espaço Empreendedor – as dez unidades estarão fechadas a partir de sábado (20/12). Reabrem no dia 5 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com agendamento prévio pela Agenda Online.

Pinhão Hub – fechado a partir deste sábado (20/12). Reabre no dia 5 de janeiro.

MEIO AMBIENTE

Proteção animal

Adoção de animais – o Crar funciona todos os dias em regime de plantão, das 9h às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC.

Atendimento de emergência (ambulância) para animais atropelados, sem tutor – todos os dias, das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Animais silvestres – o Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) estará fechado nos dias 24, 25 e 31/12 e no dia 1/1. Nos demais dias, o Cafs recebe animais das 9h às 12h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.395 – Capão da Imbuia.

Hospital Veterinário Municipal de Curitiba – funcionamento normal todos os dias para as consultas já agendadas e as situações de emergência.

HPet Veterinária – funcionamento normal todos os dias somente para as consultas já agendadas. Não faz atendimento de emergências.

Limpeza Pública

Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico)

Nos dias 24 e 31/12, a coleta funciona a partir das 6h (diurna) e das 17h (noturna). Nos dias 25/12 e 1/1 não haverá coleta. Nos demais dias os serviços funcionarão normalmente.

CONFIRA AQUI o horário da coleta na sua rua.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo/reciclável)

Nos dias 24 e 31/12, a coleta vai começar às 6h (diurna) e 15h (noturna). Nos dias 25/12 e 1/1, haverá coleta normal, nos setores com coleta uma vez na semana às quintas-feiras. Nos demais dias os serviços funcionarão normalmente.

CONFIRA AQUI o horário da coleta na sua rua

Varrição

Nos dias 24, 25, 31/12 e 1/1 trabalhará no Anel Central no esquema de domingos e feriados. Nos demais dias o serviço funcionará normalmente.

Lixo Tóxico

Não haverá coleta de lixo tóxico nos dias 24, 25, 31/12 e 1/1. Nos demais dias o serviço funcionará normalmente.

Ecopontos

Funcionamento normal nos dias 24 e 31 de dezembro. Não funcionarão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias o serviço funcionará normalmente.

CONFIRA AQUI os endereços dos Ecopontos

Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156)

Nos dias 24 e 31 de dezembro a coleta diurna será das 8h às 12h, e a noturna 13h às 17h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá coleta. Nos demais dias o serviço funcionará normalmente.

Câmbio Verde

Para de funcionar no dia 19 de dezembro e retorna normalmente no dia 6 de janeiro de 2026.

CONFIRA AQUI o calendário 2025

A coleta de animais mortos funcionará normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25/12 e 1/1 não funcionará. Nos demais dias o serviço funcionará normalmente.

Serviço Funerário

Atendimento ininterrupto.

De 22/12 a 2/1 os cemitérios municipais vão funcionar das 9h às 18h.

CASA DA MULHER

Atendimento ininterrupto.

AÇÃO SOCIAL

Funcionam ininterruptamente durante o recesso os seguintes serviços da FAS:

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – abrigos e Casas de Passagem).

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República.

Todos os Centros POP que ofertam atendimento técnico, alimentação, espaço para higiene e encaminhamentos para serviços de proteção para pessoas em situação de rua – das 8h às 17h.

Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES).

Central de Regulação de Vagas.

Programa Anjos da Guarda.

Casa da Acolhida e do Regresso (CAR) – funcionará nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro, e no dia 2 de janeiro, das 8h às 18h.

TRÂNSITO

O atendimento da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), não funciona de sábado (20/12) a domingo (4/1). Os recursos que tiverem prazos que vençam entre este período poderão ser protocolados no dia 5/1, presencialmente com agendamento OU pelos Correios. Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período, respeitando os seus prazos.

Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo de processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.

Smart Park

No Smart Park do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico (Engenheiro Ostoja Roguski), a cobrança será realizada normalmente.

Est@R

Em áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R), a cobrança não é realizada aos domingos e em feriados.

Pátio

Nos dias 24 e 31/12, o atendimento de liberação do Pátio da Superintendência de Trânsito funcionará até as 12h. No Natal (25/12) e Ano Novo (1/1), estará fechado. Nos demais dias, funcionará normalmente.