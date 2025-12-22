Curitiba reduz multas de trânsito em 34% após investimento em sinalização

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba registrou uma queda de 34,1% nas infrações de trânsito entre janeiro e outubro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. A redução ocorreu após um investimento de R$ 54 milhões em melhorias na sinalização, infraestrutura e programas educativos.

De acordo com dados da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), foram registradas 677.821 multas em 2025, contra 1.028.875 no ano anterior. A sinalização dos 155 pontos de radares da cidade foi reforçada com pintura no pavimento e aplicação de películas refletivas nas colunas para maior visibilidade.

Novas tecnologias para segurança

Entre as inovações implementadas estão 102 travessias inteligentes com barras de LED instaladas em cruzamentos movimentados. O sistema indica com luzes verdes ou vermelhas quando é seguro para pedestres e ciclistas atravessarem. Além disso, está sendo testada uma tecnologia para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência visual nas travessias.

A cidade também recebeu intervenções viárias, como correções geométricas e implantação de rotatórias, visando melhorar o fluxo e a segurança. Na sinalização, foram instaladas mais de 52 mil novas placas com nomes de ruas e realizados 321 km de nova sinalização horizontal.

As ações educativas tiveram papel importante, com mais de 79 mil pessoas alcançadas em 2025 através de programas como o Circuito Vivencial da Escola Pública de Trânsito e a campanha Ponto Cego, que orienta sobre áreas de visibilidade limitada dos motoristas de ônibus.