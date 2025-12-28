Defesa Civil de Curitiba capacita 5.648 pessoas em prevenção de desastres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil de Curitiba encerrou 2025 com avanços significativos nas ações de prevenção de desastres e formação de comunidades preparadas para emergências. Ao longo do ano, 5.648 pessoas participaram de capacitações que incluíram palestras, cursos e oficinas voltados ao enfrentamento de riscos e resposta rápida em ocorrências.

Entre as iniciativas destaca-se o Plano de Auxílio Mútuo Empresarial (PAM Empresas), que orientou funcionários de empresas privadas sobre procedimentos de segurança e atuação em cenários de emergência. Para o setor de saúde, o Plano de Auxílio Mútuo Hospitalar (PAM Hosp) realizou em agosto a primeira simulação de emergência em um hospital psiquiátrico da cidade.

Nas escolas, o programa Conhecer Para Prevenir (CPP) manteve sua presença em todas as unidades de ensino municipais e em 17 escolas particulares, com rotina anual de simulados, palestras e exercícios de evacuação. Em julho, mais de 3 mil profissionais da rede municipal receberam capacitação.

O programa Família Resiliente orientou comunidades sobre como agir em diversos tipos de emergência, desde engasgos até incêndios e alagamentos. A Defesa Civil também percorreu as dez administrações regionais da capital para apresentar os Planos de Contingência Municipais e atualizar os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil.

O órgão atuou em ações de fiscalização, como a operação de transporte de produtos perigosos em abril, e na Operação Inverno, em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS). Foram realizadas 24.297 abordagens sociais a pessoas em situação de rua, com distribuição de cobertores e mantas térmicas.

O Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção a Desastres de Curitiba, composto por 15 estações meteorológicas, permitiu o monitoramento contínuo de rios e apoio a operações durante eventos adversos. Em janeiro e fevereiro, foram atendidas oito ocorrências significativas que afetaram 10.486 pessoas.