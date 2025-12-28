Muito quente

Consumo de água tratada em Curitiba e RMC dispara com calor recorde

Consumo de água em Curitiba cresceu muito com calor dos últimos dias em Curitiba. Foto: Gabriel Rosa / Foto Digital

Curitiba e as cidades da região metropolitana têm alcançado, desde o dia 22 de dezembro, temperaturas 5ºC mais altas que a média para o período, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR). No mesmo período, a Sanepar registrou um aumento de 20% no consumo de água tratada na região. 

Mesmo com os sistemas da Companhia operando na potência máxima, o aumento da demanda, somado à baixa no nível do Rio Miringuava por causa da escassez de chuvas, exigiu manobras operacionais para manter o sistema em atividade.

Para garantir segurança no atendimento, a Sanepar também manteve caminhões-pipa em locais estratégicos, tanto para reforçar a rede em trechos específicos quanto para assegurar o abastecimento de hospitais e outros serviços públicos essenciais.

Apesar do nível baixo do Miringuava, o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) trabalhou acima da média. No acumulado entre o dia 20 e 26 de dezembro, a Sanepar registrou aumento de 7% no volume total produzido, passando de 59.324 (2024) para 63.379 (2025) de litros por segundo.

Esse ganho equivale, em média, a cerca de 579 litros por segundo a mais na produção em relação a 2024. Ainda assim, não foi suficiente para absorver o pico de consumo provocado pelo calor recorde.

“A semana do Natal, tradicionalmente marcada por maior consumo, coincidiu com temperaturas elevadas, o que ampliou ainda mais a demanda. Além disso, houve redução do fluxo do Rio Miringuava pela falta de chuva. A captação, que normalmente é de 1.200 litros por segundo, ficou em torno de 600 litros por segundo, reduzindo momentaneamente a oferta disponível”, explicou o gerente-geral da Sanepar para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, Fábio Basso.

No dia 24 de dezembro, por exemplo, a produção foi de 8.360 litros por segundo em 2024 e passou para 9.010 este ano. No mesmo dia, o Simepar registrou a temperatura mais alta do ano na capital: 32,3°C.

Segurança hídrica

Para ampliar a segurança hídrica de Curitiba e Região Metropolitana, a Sanepar trabalha na finalização da Barragem do Miringuava, em São José dos Pinhais. A infraestrutura de reservação, tratamento e distribuição já foi concluída, e a empresa entra agora na etapa de enchimento, prevista para os próximos dias. O processo ocorrerá em fases e dependerá do regime de chuvas; com boas condições de precipitação, a estimativa é de pelo menos nove meses para o enchimento completo.

O reservatório do Miringuava será a quinta área de reserva de água potável do sistema e terá capacidade para armazenar até 38,2 bilhões de litros, com potencial para atender, sozinha, 650 mil pessoas. O atraso registrado na obra se deve a demora na liberação de licenças ambientais por parte do Ibama. 

Uso consciente

A Sanepar reforça que, em períodos de calor intenso, o uso racional da água ajuda a manter o sistema equilibrado e acelera a recuperação dos níveis dos reservatórios. A orientação é evitar desperdícios e adiar usos não essenciais, como lavar calçadas e carros, encher piscinas e trocas frequentes.

A Companhia lembra que podem ficar sem água principalmente os clientes que não possuem caixa-d’água no imóvel. A recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é que cada residência tenha reservatório de pelo menos 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por, no mínimo, 24 horas.

