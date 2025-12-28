Curitiba chega aos 32ºC no domingo, mas frente fria promete espantar calorão

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo, 28 de dezembro de 2025, indica um dia chuvoso e quente para os curitibanos. O clima em Curitiba promete surpreender com uma combinação de altas temperaturas e precipitações significativas. Há previsão de chuva de 7 mm.

Durante o dia, a máxima chegará aos 32°C, com sensação térmica podendo atingir os 34°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 58%, e o índice UV será de 6, considerado alto. É recomendável o uso de protetor solar para quem precisar sair de casa.

A probabilidade de chuva durante o dia é de 45%, com acumulado previsto de 1,8 mm. Há também 50% de chance de trovoadas, o que pode tornar o tempo em Curitiba bastante instável. O vento soprará de oeste-sudoeste a 10 km/h, com rajadas podendo chegar a 18 km/h.

À noite, a situação se intensifica. A probabilidade de chuva sobe para 75%, com previsão de acumulado de 13,7 mm. O céu permanecerá completamente nublado, e a umidade relativa do ar aumentará para 92%. A temperatura mínima não descerá muito, ficando em torno de 21°C, com sensação térmica de 24°C.

“No domingo, às condições do tempo mudam no Paraná devido ao rompimento do bloqueio atmosférico que atuava na região Sudeste do país e em parte do Paraná. Há um aumento dos índices de instabilidades sobre o estado, que provoca pancadas de chuva em todas as regiões, porém, entre as regiões oeste, sudoeste, centro-sul, sul, Campos Gerais, leste (inclusive o litoral) e no Norte Pioneiro, as chuvas deverão serem mais persistentes com acumulados significativos ao longo do dia, não se descarta nestes setores a ocorrência de temporais. As temperaturas seguem elevadas, com máximas chegando aos 35-36 ºC no norte do estado, divisa com o estado de São Paulo”, disse o Simepar.

Diante dessa previsão do tempo em Curitiba, recomenda-se que os moradores e visitantes da capital paranaense estejam preparados para enfrentar um domingo com variações climáticas significativas. Guarda-chuvas e roupas leves serão itens essenciais para quem precisar circular pela cidade neste dia.