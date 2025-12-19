Com capacidade para 38,2 bilhões de litros, Reservatório Miringuava será enchido

O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu nesta quinta-feira (18) o licenciamento que autoriza a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a iniciar as operações de enchimento de água do Reservatório do Miringuava, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A medida ajudará a evitar os problemas causados por racionamento de água, como o que aconteceu entre 2020 e 2021.

A barragem será a quinta área de reservas de água potável de qualidade para 650 mil pessoas de Curitiba e cidades da RMC, com capacidade de armazenar até 38,2 bilhões de litros. O anúncio foi feito ao lado da prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, em evento com a comunidade do entorno da represa, na Estação de Tratamento de Água Miringuava.

“Essa autorização marca um grande momento para a conclusão desse novo reservatório, um projeto que começou há 25 anos, que passou por muitos desafios e é de grande importância para garantir água para a Grande Curitiba”, ressaltou o presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Com o licenciamento, a Sanepar avança para uma nova etapa do planejamento para ampliação de sua capacidade de produção, reservação e distribuição de água. “Um projeto grandioso para a Região Metropolitana de Curitiba que sai do papel para beneficiar os paranaenses”, ressaltou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

O início do enchimento está previsto para o início de 2026, dentro de um cronograma em fases de inundação da área reservada.

O avanço dessas etapas depende também do clima, com um regime de chuvas que permita o acúmulo de água. A estimativa é de que, com boas condições de precipitação, o enchimento completo do Reservatório Miringuava leve, no mínimo, nove meses.