Ponte de Guaratuba será estrela para a maior queima de fogos da virada de ano no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Litoral do Paraná se prepara para receber o maior espetáculo pirotécnico já realizado pelo Estado na virada de 2025 para 2026. O destaque será uma queima de fogos inédita na Ponte de Guaratuba, com shows simultâneos em Matinhos, Pontal do Paraná e demais cidades litorâneas.

Coordenado pela Secretaria do Turismo (Setu) com apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), o evento na Ponte de Guaratuba terá 15 minutos de duração. A ação foi aprovada pelo DER-PR e pelo consórcio responsável pela obra, seguindo condicionantes técnicas e de segurança.

A montagem da estrutura pirotécnica começa nesta segunda-feira (29), permitindo a realização de testes. A Praia de Caieras, em Guaratuba, e a Prainha, em Matinhos, serão os melhores pontos de observação, criando novas áreas de concentração de público.

Jonathan Campos/AEN

Atrações em todo o litoral

Além da ponte, haverá queima de fogos na orla central de Guaratuba a partir do Morro do Cristo. Matinhos terá cinco pontos simultâneos de lançamento ao longo da orla revitalizada. Pontal do Paraná também contará com cinco locais de queima distribuídos pela orla.

Paranaguá, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba também terão espetáculos pirotécnicos. Na Ilha do Mel, ocorrerão apresentações com shows de jazz em Encantadas e Nova Brasília.

Segundo o Governo do Paraná, todos os eventos seguirão a legislação estadual sobre pirotecnia, utilizando fogos de baixo estampido para garantir o conforto de crianças, idosos, pessoas com hipersensibilidade auditiva e animais domésticos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉