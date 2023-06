Adriane Machado da Cruz, 41 anos. Filiação: Miguel Machado da Cruz e Amália Lúcia da Cruz. Sepultamento ontem.

Alan Alves de Jesus, 47 anos. Filiação: Maria Gabriela de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Alec Dylan Collyer Nogueira Lima, 14 anos. Filiação: Carlos Francisco Collyer Ferreira Lima e Sônia Maria e Silva Nogueira. Sepultamento terça-feira, 27 de junho de 2023, Cemitério Municipal São João Batista.

Ana Silveira Alves, 96 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Pedro da Silveira e Ana Victória da Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Paroquial da Paz ( Bairro Boqueirão).

Anna Biz, 104 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Biz e Maria Simão Biz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela São / Curitiba.

Antônio Ferreira, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Joaquim Ferreira e Palmira Maria Ferreira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Antono Eleutério de Almeida, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Eleutério de Almeida e Conceição Sabino dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Água Viva.

Aristides José de Paiva, 95 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Moisés de Paiva e Maria Teodora de Jesus. Sepultamento ontem.

Aroldo Ribeiro, 90 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alcides Ribeiro e Justina Langoski Ribeiro. Sepultamento ontem.

Carolina Maria Joppert Caldeira de Andrada, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Joppert e Inah Lobo Joppert. Sepultamento ontem.

Celso Jachechen, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Meron Jachechen e Valdemira Jachechen. Sepultamento ontem.

Claudecir Zampier, 55 anos. Filiação: Pedro Zampier e Terezinha de Jesus Sabin Zampier. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Paroquial da Rondinha, saindo da Capela Cemitério Paroquial de Rondinha (Campo Largo).

Cleunice de Morais, 54 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Josias Dantas de Morais e Edite Dantas de Morais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Deneval da Silva Oliveira, 54 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Armando Souza Oliveira e Antônia Vitória da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Ivaipora, saindo da Capela Nacional Ivaipora.

Diego Alexandre Klipe, 31 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Edílson Luiz Klipe e Fátima da Aparecida Klipe. Sepultamento ontem.

Divonsir Fraresso, 84 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Alberto Fraresso e Aurora Vidal Fraresso. Sepultamento ontem.

Dorvalino Lopes de Oliveira, 71 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augusto Lopes de Oliveira e Maria Generosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Elielton Honorato Antunes, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Antunes e Regina Honorato dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Emília Bora, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edemundo Ciesielski e Carlina Dupla Ciesielski. Sepultamento ontem.

Enoch Ribeiro de Campos, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ozarias Ribeiro de Campos e Francelina Maria de Campos. Sepultamento ontem.

Erico Queiroz Rocha, 84 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Plácido José Queiroz e Francisca Rocha Queiroz. Sepultamento ontem.

Eularia Luíza Baldao, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arcangelo Milani e Maria Verônica Milani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Evaldo Schon Neto, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adão Milton Schon e Ana Laura Schon. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Palmital, saindo da Capela São João/ Palmital.

Gecineide Barbosa de Figueiredo Sene, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antonjio Houunsel de Figueiredo e Marizia Barboda Figueiredo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gerson Gaspar, 40 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Antônio Gaspar e Carmen Lúcia Gomes Gaspar. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida Municipal.

Goricia Fontanelli Mazanek, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Fontanelli e Maria Coolher Fontanelli. Sepultamento ontem.

Guilherme Reis Egídio, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Antônio Oliveira Egídio e Wandeth da Silva Reis Paes. Sepultamento ontem.

Iracema Soares da Silva Sanches, 54 anos. Filiação: Francisco Mendes da Silva e Hilda Soares da Silva. Sepultamento ontem.

João Batista Gomes, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Gomes e Maria Rosaria Gomes. Sepultamento ontem.

José Alves dos Santos Filho, 85 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José Alves dos Santos e Maria Tomazia dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Avm/ Curitiba.

José Domingos Ribeiro, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Noel Ribeiro da Silva e Maria Inácia dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Maria Garcia da Silva, 98 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jordão da Silva e Florentina Garcia da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Ônix- Vaticano.

José Maria Juliani, 67 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Joaquim Juliani e Olivia Portes Julian. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Schultz, 82 anos. Profissão: paisagista. Filiação: Ludovico Schultz e Maria Kochanny Schultz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José de Freitas Santos, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Milton de Freitas Santos e Marina Vornes Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Adriane em Colombo.

Leonia Solidade da Costa da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco da Costa e Maria Solidade da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Liberaci do Vale, 73 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Pedro José do Vale e Ana Rosa do Nascimento. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Lucineia de Oliveira Nies, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor de Oliveira e Augusta da Costa de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Luizinha Biasssio Barbosa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Biassio e Malviva de Biassio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Manoel Messias Ramos, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ozório Xavier Ramos e Joana Francisca de Souza Ramos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Margarida Dailiki, 73 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Kanzi Dailiki e Kine Dailiki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Maria Aparecida Ferreira de Albuquerque Morinigo, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Ferreira de Albuquerque e Etelvina Rodrigues de Albuquerque. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria Georgina Xavier, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lopes Sobrinho e Maria Conceição de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Isabel da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Berthol Alves da Silva e Olivia dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Maria José Damata da Silva, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nicolino Damata e Aparecida Ribeiro Damata. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria de Lourdes Rocha, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nicolau Guimarães e Arminda A Guimarães. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Uberaba.

Marisa Franco Faoro, 74 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Manoel da Silva Franco e Maria Elisa da Silva Franco. Sepultamento ontem.

Marli Machado Pires, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tadeu Vitorino Pires e Arlete Machado Pires. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Nilsa Maria, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sezinando Porfírio de Matos e Maria Rosa Porfírio de Matos. Sepultamento ontem.

Oliandro José de Oliveira, 44 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Pedro José de Oliveira e Elza Fagundes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulino Felizari, 98 anos. Filiação: Pedro Felizari e Francisca Felizari. Sepultamento ontem.

Paulo Pires Torres, 75 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: José Benedito Torres e Marieta Pires. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Elias, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Elias e Eester Elias. Sepultamento ontem.

Pedrina Lopes Cardoso, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lopes e Benedita Maria Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Reginaldo Brand, 67 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Osvaldo Brand e Elfrida Friedrich Brand. Sepultamento ontem.

Robson dos Santos Gonçalves, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osvaldo Luiz Gonçalves e Maria das Gracas dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosalina Alves de Lima, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira de Lima e Amantina Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Rubens Belich, 79 anos. Profissão: restaurador(a). Filiação: Agenor Belich e Elsa Schmeider Belich. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Salvador do Espírito Santo Prado, 73 anos. Profissão: assistente manutenção. Filiação: Salvador Prestes do Prado e Maria Benta do Prado. Sepultamento ontem.

Teresinha Alves Figueiredo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marciliano Alves e Sofia de Souza. Sepultamento ontem.

Thereza Florinda Silva, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Florindo dos Santos Moura e Donatila Florinda de Arruda. Sepultamento ontem.

Thiago Skrzek, 28 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Gentil Skrzek e Leda Maria Skrzek. Sepultamento ontem.

Venina Barbosa Tomaz, 80 anos. Filiação: Marcelino Barbosa e Lazara da Cunha Barboza. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Nrsa de Lourdes Faz.

Vilson Ronald Ribas Deconto, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Lino Deconto e Neusa Ribas Deconto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Curitiba.

Vilson Shella, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estanislau Shella e Olivia Brandt Shella. Sepultamento ontem.

Wilson Roberto Pereira, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antoni Pereira e Adjalmar Lucy Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.