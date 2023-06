Lista de falecimentos e sepultamentos do dia em Curitiba e região

Aloisy Soviski, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Saviski e Anna Soviski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Altevir Vechia, 79 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Pedro Luiz Vechia e Laura Nogocek Vechia. Sepultamento ontem.

Ana Lia Zanetti de Almeida, 63 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Amazonas Vieira de Almeida e Saleide Therezinha Zanetti de Almeida. Sepultamento ontem.

Antônio Dirceu Domingos Deboni, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Deboni e Genoveva Deboni. Sepultamento ontem.

Antônio Francisco da Silva Filho, 62 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Francisco da Silva e Francisca Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Antônio Maffezzolli, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Félix Maffezzolli e Ana Maffezzolli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Antônio Monteirop Schuster, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ambrosio Schster e Clara Monteiro Schuster. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

+ Leia mais: Aeroporto do Paraná é fechado após passageiro afirmar ter uma bomba

Antônio de Jesus, 71 anos. Filiação: Sebastiana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério de Marmeleiro, saindo de Municipal de Campo Magro.

Arlette Gapski Kaminski, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Gapski e Julieta Gapski. Sepultamento ontem.

Arthur Cautela de Almeida, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel João de Almeida e Maria Adelaide Cautela de Almeida. Sepultamento ontem.

Benedito de Jesus Daudt de Oliveira, 79 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco de Oliveira Santos e Elisa Daudt dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Carlos Brito, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Brito e Noemi Vidal Brito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Celso Marques dos Santos, 64 anos. Filiação: Olavo Marques dos Santos e Izaura Volce dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Dirlei Vargas, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vargas e Placida Serafina Vargas. Sepultamento ontem.

Elias da Cruz Pereira, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Nestor Pereira e Maria da Cruz Pereira. Sepultamento hoje, Espigao dos Antas, saindo de Associação de Moradores Agudos do Sul.

Eliseu Mendes Rodrigues, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Wilson Rodrigues e Rubia Patricia Mendes. Sepultamento ontem.

Felipe Cezar Rasmussen de Castro, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Anderson Rasmussen e Ana Priscila Toledo de Castro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Ignez do Carmo Wawrek, 91 anos. Filiação: Benedito Marques do Carmo e Mercedes Cordeiro do Carmo. Sepultamento ontem.

Ilda Maria Wuchryn, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Ângelo Potarolo e Ana Pontarolo. Sepultamento ontem.

Isabella Maria Lesniovski, 1 mes(es). Filiação: Jamerson Cleiton Lesniovski e Janieli do Carmo Taborda Lesniovski. Sepultamento ontem.

+ Veja mais: Ciclista bate contra trem embaixo de viaduto na Grande Curitiba

Ivair Pinto Vieira Júnior, 38 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Ivair Pinto Vieira e Izilda de Cássia Bicudo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Assembleia de Deus / Campo Comprido.

Ivette Zagonel Mendes, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcídio Zagonel e Catarina Manzocque Zagonel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde Curitiba.

José Hrynjycsyn, 68 anos. Filiação: Waldomiro Hrynjycsyn e Amália Princival Hrynjycsyn. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Juraci de Souza, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Osvaldo Inácio de Souza e Josefina Custodio de Souza. Sepultamento ontem.

Lauro Skierzynski, 69 anos. Filiação: Pedro Skierzynski e Maria Skierzynski. Sepultamento ontem.

Levito Alves da Rocha, 89 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Olívio Alves da Rocha e Josefa Anoro da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo de local a ser designado.

Luiz Antônio Augustin, 81 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Augustin Sobrinho e Maria Sureck Augustin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria José Vieira, 67 anos. Profissão: manicure. Filiação: Arival Floriano Vieira e Sirlei Gabriel Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Salete da Silva, 69 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Albino Rodrigues da Silva e Joanilia Menezes Almeida da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Maria de Lurdes Pereira Krygier, 84 anos. Filiação: Otávio Pereira Paiva e Helena Gaspar Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Mariana Fernandes Fornazieri, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fernandes e Josefa Gonçalves Fernandes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Nivonete de Jesus Schneider, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado Fernandes Biscaia e Anita Barros Biscaia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal São Francisco de Paula Capela 01 CuritibaPR.

Paulina Jess, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Kussi e Catarina Druszkoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Camilo.

Paulo Soares, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Benedito Soares e Paulina Ribeiro Assis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sandro Guilherme Alves da Silva, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Emerson Alves da Silva e Maria Beatriz Ferreira de Paula da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante.

Sílvio Antônio Rodrigues Martins, 81 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Francisco Martins e Maria da Conceição Rodrigues Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

+ Leia também: Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba

Vânia Lúcia Cerutte de Almeida, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Cerutte Júnior e Dolores Cerutte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vilmar de Oliveira, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Bonifácio de Oliveira e Cecília Antunes de Andrade. Sepultamento ontem.

Vilson Gonçalves Pereira, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Gonçalves Pereira e Lourdes de Moraes Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Laubari/ Sapopema, saindo da Capela Centro Comunitariolauborei/ Sapopema.

Zulma Inês Machado Lemes dos Santos, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jair Machado e Judith Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.