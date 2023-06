O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no extremo oeste paranaense, precisou ser fechado por algumas horas após um passageiro que ia para Santiago, no Chile, afirmar estar com uma bomba dentro da aeronave. Uma “brincadeira” de extremo mau gosto que deixou muita gente apreensiva e com o voo atrasado em pleno retorno do feriado de Corpus Christi.

O passageiro, que sairia de Foz do Iguaçu às 21h15 deste domingo (11) com destino ao Chile, disse a uma comissária de bordo que estaria com uma bomba. O aeroporto foi fechado para pouso e decolagem, e o avião foi evacuado e direcionado para um local afastado e seguro – ponto remoto – aguardando avaliação da equipe técnica.

O Aeroporto Internacional das Cataratas então foi fechado para pousos e decolagens e a aeronave esvaziada e direcionada para uma verificação técnica. Segundo a Polícia Federal, ainda dentro do avião, foi verificado que o passageiro trabalha no ramo de hotelaria e que estaria viajando a trabalho.

O homem foi detido, retirado da aeronave e levado para uma delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

Até cinco anos preso

O aeroporto foi reaberto após uma inspeção minuciosa feira pelos agentes da polícia. Se condenado, o homem por ficar preso por até 5 anos.

