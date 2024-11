Linhas de ônibus de Curitiba têm reforço para o Enade e vestibular na PUCPR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Linhas de ônibus do transporte coletivo de Curitiba terão reforço para atender os candidatos que participam do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que acontece no domingo (24).

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a linha 815-Reforço Tuiuti, que não opera aos domingos, terá uma tabela especial, para viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti, conforme demanda de passageiros.

Já a linha 829-Univ. Positivo, que não opera aos domingos, também terá uma tabela especial, para viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Positivo.

O Enade acontece no período da tarde, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. O exame tem início às 13h30 e vai até 18h30.

Vestibular de Medicina na PUCPR

A Urbs também divulga as linhas de ônibus que atendem ao local de prova do Vestibular de Verão de Medicina da PUC, que acontece domingo (24) no período da tarde, na Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho.

O horário de abertura dos blocos para acesso às provas é 12h, com início das provas 13h e término 18h. Mais informações podem ser obtidas aqui⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

