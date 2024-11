Curitiba tem Festa Rock, Torresmo e Chope até domingo

Junte um bom rock’n roll, uma boa comida e cerveja artesanal, e você vai ter diversão garantida. Pois é isso que a Festa do Rock, Torresmo e do Chopp quer proporcionar aos curitibanos nos dias 22, 23 e 24 de novembro. O evento, que acontecerá em frente ao Jockey Plaza Shopping, parceiro desta segunda edição, terá o que há de melhor na gastronomia e na música, com atrações para adultos e crianças, garantindo um final de semana memorável para todos.

Organizado pela Black Skull Eventos, a Festa do Rock, Torresmo e Chopp terá entrada gratuita.

“Na última edição, em setembro, foram vendidos mais de 3 mil quilos de torresmo, e 2 mil litros de chopp. Agora, em novembro, queremos ampliar ainda mais esse público, com uma programação que inclui uma seleção musical com o melhor repertório de rock. Ainda, teremos espaço kids, doces deliciosos e um cardápio completo de chopps artesanais. Vai ter diversão para a família toda”, conta Kátia Cristina Ribeiro Weigert, da Black Skull Eventos.

Torresmo, churrasco e sabores para todos os gostos

Com mais de 10 operações gastronômicas, a festa reunirá opções que vão de pratos clássicos e bem servidos a sobremesas irresistíveis. O cardápio inclui torresmo defumado em cubos, servido em cone, e o suculento torresmo de rolo assado com vinagrete de abacaxi e farofa artesanal. Além do torresmo, haverá opções como carnes assadas na lenha, costela, arroz carreteiro, x-pernil, hambúrguer de costela, pulled pork e o clássico mac ‘n’ cheese.

Para quem é fã de guloseimas, as opções incluem churros gourmet, pipoca, açaí, chuvete (sorvete de churros), pamonha e torta de milho com leite de coco. Os preços do cardápio variam de R$8 (sorvete americano) a R$45, garantindo acessibilidade para todos os bolsos.

Chope artesanal e clássicos do rock

Para quem se interessou pelo chope, a cervejaria Black Skull Bier e a Bodebrown oferecem um cardápio completo de chopps artesanais. As opções variam entre Pilsen, Sour de frutas, Belgian IPA, Imperial Stout e outras, com preços a partir de R$12. A cervejaria Bodebrown também marca presença com rótulos icônicos, como Trooper Brasil IPA, Cacau Ipa, Perigosa e Aces High.

A programação musical é um dos destaques, com shows ao vivo todos os dias do evento. As atrações vão desde covers de clássicos do rock até uma homenagem especial à banda Linkin Park, com a banda Linkin Park Tribute – LPCWB, que se apresenta no sábado, dia 23, trazendo uma performance inédita.

Diversão pra família toda

Para que toda a família possa curtir a festa, o evento oferecerá também um espaço kids com várias atrações, incluindo infláveis, piscina de bolinhas e cama elástica, além de monitores especializados para garantir a segurança dos pequenos. O valor para brincar o dia todo é de R$50, com opções mais acessíveis de R$35 para 4 horas e R$20 para uma hora.

Ação solidária

A Festa do Rock, torresmo e chopp também fará uma ação solidária para ajudar o Socorro aos Necessitados – Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, que fica próximo ao local do evento. Para isso, basta levar materiais de higiene masculinos, fraldas geriátricas e/ou 1kg de alimento não perecível.

Serviço!

Datas: 22 (sexta), 23 (sábado) e 24 (domingo) de novembro

Horários: Sexta-feira, 22/11: das 18h às 22h; Sábado, 23/11: das 10h às 22h; Domingo, 24/11: das 11h às 20h

Confira a programação musical completa:

Sexta-feira, 22/11:



20h – Young ACDC Cover



14h – Kadett Conversível

16h – King Nothing Metallica Tributo

18h30 – Linkin Park Tribute – LPCWB

20h – Made in CWB (Iron Maiden Cover)



14h30 – Raimundera (Raimundos Cover Oficial)

17h – Kiss Experience BR

Local: Em frente ao Jockey Plaza Shopping (acesso pela Rua Konrad Adenauer, 370)

Entrada: Gratuita